Бюджетникам повысят зарплаты

По сообщению правительства РФ, из выделенных средств более 10,3 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 9 млрд рублей – научных. Более 8,3 млрд рублей получат медицинские учреждения и почти 3 млрд рублей – учреждения культуры.

Из общей суммы более 25 млрд рублей поступит из резервного фонда правительства и свыше 5,6 млрд рублей – из федерального бюджета.

По словам председателя правительства Михаила Мишустина, с начала года фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие майских указов, уже был увеличен, а новые решения станут ещё одним шагом, направленным на поддержку граждан.

Выделенное финансирование позволит обеспечить исполнение указов президента 2012 года об оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, согласно которым зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников – до 200% средней зарплаты по региону.