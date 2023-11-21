Бюджетникам увеличат зарплаты

На встрече спикер краевого парламента рассказал об особенностях региональной бюджетной политики и о мерах социальной поддержки жителей края. Среди основных направлений бюджета - наращивание экономического потенциала региона. В 2024 году бюджет развития составит 94 млрд рублей. В приоритете – выполнение социальных обязательств перед жителями края. На это предусмотрено около 15% бюджета.

Половину бюджета составляют три отрасли – образование, здравоохранение и социальная политика. 15 миллиардов запланированы на выплаты семьям с детьми. 20 млрд рублей направят на увеличение зарплат. С 1 января 2024 года будет увеличена зарплата бюджетников по всей «сетке». Прирост составит от 4 800 рублей по центральным и южным территориям до 7 800 рублей – в северных территориях края.

«По поручению губернатора Михаила Котюкова правительство разработало законопроект, который сейчас на рассмотрении в Законодательном собрании. Он предусматривает, что всем работникам бюджетной сферы будет производиться ежемесячная выплата - 3 тыс. руб. - с начислением на неё районного коэффициента и «северной» надбавки», - рассказал Алексей Додатко.

Лидеры профсоюзов поинтересовались проблемами в сфере ЖКХ, возможностями повышения стипендий для студентов, предоставления льготного проезда. Отдельное внимание уделили вопросу строительства жилья для сотрудников бюджетной сферы в территориях и сирот.