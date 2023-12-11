Бюджетникам в следующем году увеличат зарплату

Речь идёт о реализации поручения губернатора Красноярского края. Оно касается поиска сбалансированных решений по увеличению оплаты труда работников бюджетной сферы. Так, с 1 января 2024 года бюджетникам будут ежемесячно выплачивать три тысячи рублей пропорционально отработанному времени (с учётом северного коэффициента и при условии полного размера надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера сумма выплат составит 7,8 тыс. рублей). Данное решение позволит обеспечить единообразное, фиксированное увеличение заработной платы всех работников в размере, равном абсолютному увеличению МРОТ с начала следующего года. С этим предложением члены депутатской комиссии по бюджету и собственности также согласились.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято в ходе сессии городского Совета.