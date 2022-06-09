Бюджетные расходы на выездные мероприятия одарённых детей и подростков хотят увеличить

Изменения коснутся финансирования участия детей и подростков, показывающих особые достижения в области образования, науки, культуры и спорта, в выездных Российских, международных, федеральных и краевых олимпиадах, конкурсах, турнирах, соревнованиях и конференциях, в том числе технической направленности.

Так, максимальные расходы на проезд авиатранспортом к месту проведения мероприятия предлагается увеличить с 40 тысяч руб. до 50 тысяч руб. Кроме того, предложено оплачивать из средств местного бюджета участникам выездных мероприятий суточные, расходы на проживание, если они не предусмотрены организаторами, страхование, ПЦР-тестирование (в случае требования организаторов), проезд общественным транспортом и вступительный организационный взнос.

По мнению разработчиков корректировки, указанные расходы для многих родителей (законных представителей) талантливых детей и подростков существенны, поскольку среди участников часто встречаются дети из малообеспеченных семей. Данный факт может препятствовать участию одарённых ребят в выездных мероприятиях.

Предлагаемые изменения члены комиссии по социальной политике поддержали, рекомендовав утвердить их на ближайшей сессии городского Совета.