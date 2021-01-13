Благодарен норильским медикам? Не молчи!

Конкурс организован минздравом совместно с Ассоциацией «Красноярская медицинская палата» при поддержке сети «Губернские аптеки». Девиз проекта: «Скажи спасибо доктору, фельдшеру, медсестре, фармацевту».

Чтобы тот, кому вы благодарны, стал участником конкурса, нужно оставить отзыв о его работе во вкладке «Народное признание» на портале kraszdrav.ru. Жюри - жители Красноярья.