Благодарен норильским медикам? Не молчи!
Благодарен норильским медикам? Не молчи!
На сайте Министерства здравоохранения Красноярского края проходит конкурс медицинских и фармацевтических работников «Народное признание».
Конкурс организован минздравом совместно с Ассоциацией «Красноярская медицинская палата» при поддержке сети «Губернские аптеки». Девиз проекта: «Скажи спасибо доктору, фельдшеру, медсестре, фармацевту».
Чтобы тот, кому вы благодарны, стал участником конкурса, нужно оставить отзыв о его работе во вкладке «Народное признание» на портале kraszdrav.ru. Жюри - жители Красноярья.