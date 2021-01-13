МАУ ИЦ «Норильские новости»

Благодарен норильским медикам? Не молчи!

Благодарен норильским медикам? Не молчи!

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Благодарен норильским медикам? Не молчи!

На сайте Министерства здравоохранения Красноярского края проходит конкурс медицинских и фармацевтических работников «Народное признание».

Благодарен норильским медикам? Не молчи!

Конкурс организован минздравом совместно с Ассоциацией «Красноярская медицинская палата» при поддержке сети «Губернские аптеки». Девиз проекта: «Скажи спасибо доктору, фельдшеру, медсестре, фармацевту».

Чтобы тот, кому вы благодарны, стал участником конкурса, нужно оставить отзыв о его работе во вкладке «Народное признание» на портале kraszdrav.ru. Жюри - жители Красноярья.

Текст Надежда Сидор
Фото Ирина Яринская
13 января в 17:22 540
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