БлагоДарители

– Светлана Владимировна, вы стали председателем фонда в ноябре прошлого года. Что–то изменили в уже состоявшейся организации?

– Мы оставили четыре основные направления нашей работы. Это, прежде всего, дети, нуждающиеся в операции и реабилитации. Это поддержка одарённых детей. Также это работа в сфере образования, культуры и спорта.

Помимо этого, мы участвуем во всех социально значимых мероприятиях и направлениях. И конечно, мы постоянно в творческом процессе, и у нас рождаются новые планы. Например, мы хотим запустить в работу благотворительный магазинчик, куда будет передана часть из вещественных пожертвований норильчан, а вырученные средства пойдут на помощь благополучателям фонда.

– Вы часто сталкиваетесь с бедами других людей. Морально вы были к этому готовы?

– Да. Не только потому, что по первому образованию я психолог. Ещё и потому, что работала в разных сферах. И даже в образовании и в культуре сталкивалась с людьми, которые нуждались в помощи. Конечно, бывает сложно, когда видишь боль другого человека, особенно родителя. И понимаешь, что можешь помочь совсем немножко — только финансами, а это далеко не всё. Эмоциональная поддержка тоже очень важна. Поэтому мы решили расширить спектр нашей помощи и организовали комнату психологической разгрузки, где работает постоянный психолог.

– Для скольких человек сейчас фонд собирает помощь?

– Для пяти ребят. Но это только та информация, которая размещена на сайте. Не каждый родитель готов обнародовать свою беду или проблему. Разместить информацию с именем и фамилией ребенка на сайте или на боксах для пожертвований мы можем только с их согласия. Всего же у фонда 30 благополучателей.

– Какого рода помощь требуется людям?

– За поддержкой могут обратиться одарённые детки, которым необходима финансовая поддержка для участия в выездных конкурсах или олимпиадах: оплата дороги, финансирование вступительного взноса, оплата проживания в другом городе. Если это детки с проблемами здоровья, то, прежде всего, речь идёт о дорогостоящей реабилитации. Есть великолепные центры, которые её проводят для детей со сложными диагнозами, но стоимость услуг очень высокая. Не каждый родитель может себе это позволить. Здесь мы и приходим на помощь.

Например, у нас есть постоянный подопечный Степан Кирпа. Уже много лет мы с ним вместе. Реабилитация действительно дорогая, около 300–400 тысяч рублей раз–два в год. Уверены, что в скором времени нам скажут, что всё замечательно, и участие фонда больше не потребуется. Это, пожалуй, самое большое достижение.

– Как организуются сборы средств?

– Нам навстречу пошли многие крупные магазины, в которых мы разместили благотворительные боксы для сбора денег. Второй способ — по реквизитам счёта перевод через сайт t-dobra.ru или QR–код. Он есть на каждого ребёнка и любую программу. Через QR–код легко оформить платёж через телефон. А чтобы стать благополучателем фонда, достаточно прийти к нам на Севастопольскую, 4, и рассказать о своей проблеме либо творческом замысле.

– Приходится ли делать выбор, если финансовой помощи на всех не хватает?

– Наверное, в новой должности это для меня лично был самый сложный момент. Действительно, бывают ситуации, когда нужно выбрать: кому помочь, а кому отказать. В основном это касается творческих проектов или оплаты дороги для одарённых ребят. Принять решение очень сложно, поэтому мы советуемся с педагогами. Где–то предлагаем принять участие в следующий раз, пропустить, если ребёнок участвует не первый раз. А вот новичкам стараемся помочь всегда. Для тех, кто заявляется впервые, — это шанс поверить в себя, свои способности.

– Традиционные массовые мероприятия фонда — забег «Норильск, беги со мной!» и благотворительная ярмарка. Есть ли планы расширить этот список?

– Идеи есть всегда, ведь мы должны развиваться и не стоять на месте. Хотя эти мероприятия, которые были начаты предыдущим председателем Натальей Солодовник, великолепны, и мы будем их продолжать. Из новых замыслов, которые мы уже успели воплотить, — благотворительный бал «Придворный парфюмер» с дегустацией ароматов России XIX и начала XX веков, прошедший в марте при поддержке нашего постоянного партнёра — Молодёжного центра. Следующий бал состоится в Кайеркане. В Молодёжном центре предложили проводить балы четыре раза в год: накануне Рождества и 8 Марта — в Центральном районе, а также по одному — в Талнахе и Кайеркане. Несмотря на очень скромную рекламу, пришло немало людей — 80 человек. Все в восторге и просят продолжать.

У нас действует проект «НаЛьдине» — для тех, кто чувствует профессиональное и личностное выгорание. В основном это женщины. Они всегда социально активнее: приходят на групповые занятия, встречи с психологом. Каждую неделю занятия разные, со своим методом работы и интересными техниками. Творческая мастерская под руководством нашей сотрудницы каждую субботу учит не просто вязанию–шитью, но и полезным навыкам расслабления. Это способ эмоционально восстановиться.

– «Территория добра» открыла сбор средств для помощи участникам СВО, нашим землякам. Определена сумма сбора — один миллион рублей. Как она сложилась и на что пойдёт?

– Мы плотно работаем с ветеранской организацией «Боевое братство», которой и передаём средства. Они занимаются приобретением всего необходимого, а у них — информация именно от наших ребят. По их данным, необходимо термобельё, берцы и другие вещи, которые быстро изнашиваются и требуются в большом количестве. Кроме этого, каждый желающий может присоединиться к нашей творческой мастерской, которая работает по субботам, и изготовить маленькую игрушку в нагрудный карман бойца — колобка, сердечко, чебурашку в качестве талисмана. В таких условиях становишься суеверным, а сделанная руками земляков игрушка греет душу и напоминает о доме.

— Хватает ли в фонде сотрудников?

– Постоянно в штате у нас пять человек: председатель, специалист по обращениям, психолог, программист и бухгалтер. Неоценимую помощь в работе фонда оказывают волонтёры. Есть десять человек, которые работают с нами уже не первый год. Есть волонтёры, которые сами приходят в фонд и желают помочь. Кто–то, например, готов развезти благополучателям, которые не могут выйти из дома, необходимую им одежду или лекарства. К нам присоединилась часть волонтёров из пространства LOFT, которым я раньше руководила, — это порядка ста человек. Они помогают при подготовке к мероприятиям. Например, на балу кто–то отвечал за работу с мастерами, другие — за фуршет, а третьи встречали и провожали гостей, даже изготовили 80 вееров. А ещё у нас есть волонтёр, который желает, чтобы о нём не знали. Он уже на протяжении нескольких лет много и безвозмездно помогает. Человек — прекрасный ремесленник и своими руками изготовил нам великолепный стеллаж для мастеров и журнальный столик. Но он убеждён, что любая помощь должна быть анонимной: «Пусть это будет мой маленький вклад в процветание любимого города».

– С какими организациями сотрудничает благотворительный фонд?

– Традиционно это все учреждения культуры, образования, спорта. С некоторыми мы уже заключили соглашения для более удобной совместной работы. Так, мы давно работаем с библиотечной системой, Молодёжным центром, спортивными школами. Местные предприниматели тоже участвуют в жизни фонда. Мы им звоним с конкретным вопросом, а они помогают чем могут. Например, Лана Церикаева помогла к балу организовать стол в формате XIX века и угостила всех замечательными макарунами. Есть бизнесмены, которые не хотят афишировать свою помощь. Они просто узнают, на какие программы финансы нужнее всего, и переводят деньги. «Норникель Спутник» даже стали нашими шефами и активно включились в работу. Привезли новую мебель и организовали для нас телефонную связь за свой счёт. Спасибо им огромное!