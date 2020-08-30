Благодарностью и признание

Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Профессия шахтера для нашего города неоценима. Развитие Норильска напрямую связано с развитием горнодобывающей промышленности. В городе уже сменилось несколько поколений представителей этой славной профессии, и благодаря их доблестному труду Норильск продолжает жить и строить планы на будущее.

Все эти достижения – результат напряжённой и ответственной работы тысяч шахтёров, инженеров, управленческого персонала компании.

Особые слова благодарности в этот день – ветеранам труда, пенсионерам. Это вы прославили своими трудовыми подвигами наш город.

Хочу поблагодарить всех вас за труд и за стремление достигать новых высот. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и удачи.

С праздником!

Исполняющий полномочия Главы Норильска Н.А. Тимофеев