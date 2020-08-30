Благодарностью и признание
Благодарностью и признание
Николай Тимофеев, исполняющий полномочия Главы Норильска, поздравил всех шахтёров с праздником и поблагодарил за их бесценный труд.
Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Профессия шахтера для нашего города неоценима. Развитие Норильска напрямую связано с развитием горнодобывающей промышленности. В городе уже сменилось несколько поколений представителей этой славной профессии, и благодаря их доблестному труду Норильск продолжает жить и строить планы на будущее.
Все эти достижения – результат напряжённой и ответственной работы тысяч шахтёров, инженеров, управленческого персонала компании.
Особые слова благодарности в этот день – ветеранам труда, пенсионерам. Это вы прославили своими трудовыми подвигами наш город.
Хочу поблагодарить всех вас за труд и за стремление достигать новых высот. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и удачи.
С праздником!
Исполняющий полномочия Главы Норильска Н.А. Тимофеев