Благородный поступок

В прошлом месяце Николай Герцен, помощник оперативного дежурного, сделал замечание молодым людям за распитие алкоголя в общественном месте. В ответ один из нарушителей оскорбил полицейского и несколько раз ударил.

По данным ГУ МВД по Красноярскому краю, пострадавший вызвал на помощь напарника, и только вдвоём они смогли усмирить мужчин и доставить их в отделение. В связи с нападением возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» и назначен судебный штраф в размере 80 тысяч рублей, который Николай пожертвовал воспитанникам Норильского детского дома.