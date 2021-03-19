МАУ ИЦ «Норильские новости»

Благотворительная ярмарка «Подарошная» помогает норильским детям

Благотворительная ярмарка «Подарошная» помогает норильским детям

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Благотворительная ярмарка «Подарошная» помогает норильским детям

На днях были подведены итоги весенней ярмарки «Подарошная». За шесть дней, с 3 по 8 марта, благодаря неравнодушию горожан и стараниям норильских мастеров удалось собрать более 188 тысяч рублей.

Благотворительная ярмарка «Подарошная» помогает норильским детямБлаготворительная ярмарка «Подарошная» помогает норильским детямБлаготворительная ярмарка «Подарошная» помогает норильским детямБлаготворительная ярмарка «Подарошная» помогает норильским детям

Эти деньги, как и средства, вырученные в ходе новогодней «Подарошной», а это более 112 тысяч рублей, пошли на оплату курса реабилитации подопечному благотворительного фонда «69 параллель» семилетнему Андрюше Костареву. У мальчика перинатальное поражение ЦНС, синдром вегетативно-висцеральной дисфункции и другие проблемы со здоровьем, для него важна регулярность восстановительных курсов. Стоимость реабилитации в Челябинском центре «Сакура» - порядка 228 тысяч рублей. Нужная сумма была набрана с лихвой, и 12 апреля Андрюша с мамой поедут в Челябинск.

Оставшиеся средства, а это более 70 тысяч рублей, сотрудники фонда передали на оплату реабилитационного курса для шестилетнего Максима Пономарёва. При этом сбор средств для мальчика продолжается. У Максима Пономарёва ДЦП и спастический тетрапарез, и от регулярного прохождения курсов зависит его самочувствие и степень социализации. 5 июля его вместе с мамой ждут в физкультурно-оздоровительном центре «Адели-Пенза». На данный момент на счёт фонда для Максима перечислено 85 тысяч 486 рублей, но этой суммы недостаточно. Полный курс реабилитации стоит 180 тысяч рублей.

Прочитать историю малыша и оказать ему помощь можно на сайте благотворительного фонда «69 параллель»: http://bf69.ru. Нажав на кнопку «Помочь сейчас», размещённую под портретом мальчика, выберите приемлемую сумму пожертвования, укажите адрес вашей электронной почты, свои фамилию и имя и подтвердите свои действия кнопкой «Пожертвовать».

Руководители фонда «69 параллель» Екатерина Карасёва и Екатерина Галайда благодарят мастеров, принимавших участие в ярмарке за их талант и чуткость, за умение порадовать норильчан своими творениями.

Текст Наталья Черкашина
Фото Владимир Макушкин
19 марта в 15:49 230
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