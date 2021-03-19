Благотворительная ярмарка «Подарошная» помогает норильским детям

Эти деньги, как и средства, вырученные в ходе новогодней «Подарошной», а это более 112 тысяч рублей, пошли на оплату курса реабилитации подопечному благотворительного фонда «69 параллель» семилетнему Андрюше Костареву. У мальчика перинатальное поражение ЦНС, синдром вегетативно-висцеральной дисфункции и другие проблемы со здоровьем, для него важна регулярность восстановительных курсов. Стоимость реабилитации в Челябинском центре «Сакура» - порядка 228 тысяч рублей. Нужная сумма была набрана с лихвой, и 12 апреля Андрюша с мамой поедут в Челябинск.

Оставшиеся средства, а это более 70 тысяч рублей, сотрудники фонда передали на оплату реабилитационного курса для шестилетнего Максима Пономарёва. При этом сбор средств для мальчика продолжается. У Максима Пономарёва ДЦП и спастический тетрапарез, и от регулярного прохождения курсов зависит его самочувствие и степень социализации. 5 июля его вместе с мамой ждут в физкультурно-оздоровительном центре «Адели-Пенза». На данный момент на счёт фонда для Максима перечислено 85 тысяч 486 рублей, но этой суммы недостаточно. Полный курс реабилитации стоит 180 тысяч рублей.

Прочитать историю малыша и оказать ему помощь можно на сайте благотворительного фонда «69 параллель»: http://bf69.ru. Нажав на кнопку «Помочь сейчас», размещённую под портретом мальчика, выберите приемлемую сумму пожертвования, укажите адрес вашей электронной почты, свои фамилию и имя и подтвердите свои действия кнопкой «Пожертвовать».

Руководители фонда «69 параллель» Екатерина Карасёва и Екатерина Галайда благодарят мастеров, принимавших участие в ярмарке за их талант и чуткость, за умение порадовать норильчан своими творениями.