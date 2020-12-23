Благотворительная онлайн-ярмарка «Волонтёры в сити»

Ярмарка будет проходить в онлайн-формате, но это не испортит новогоднего настроения. У участников будет возможность не только приобрести сувениры ручной работы из Норильска, Читы и Мончегорска, которые выполнены сотрудниками компании и друзьями программы «Комбинат добра», но и создать новогодний венок, научиться делать праздничные сувениры для себя и друзей. Помимо этого, можно сделать пожертвование на благотворительные акции. Сделать это можно на корпоративном портале «Норникеля» в разделе «Программа личных пожертвований».

Чтобы принять участие в ярмарке, необходимо зарегистрироваться по ссылке https://kombinatdobra.ru/articles/16и . Вырученные средства будут направлены на помощь тем, кому она нужна, а именно — Ярославу Соловьёву. Парень проходит реабилитацию в московской клинике после инсульта, и, несмотря на тяжелые поражения, у Ярослава есть шансы вернуться к нормальной жизни. Благодаря реабилитации парень уже может немного говорить и ходить, но зрение ещё не восстановилось. К сожалению, семье Ярослава собрать необходимую сумму не по силам. Потому общими силами мы можем подарить парню жизнь.