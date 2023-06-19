Благотворительный фонд «69 параллель» получил президентский грант

Главная задача проекта — оказывать вещевую помощь людям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации. Кроме того, он направлен на сокращение текстильных отходов на Таймыре. Так как за последние пять лет население Норильска увеличилось, вместе с тем увеличился и объём бытовых отходов. Фонд «69 параллель» — единственная организация на полуострове, которая с 2015 года систематически принимает и распределяет вещевую помощь в рамках программы «Сундук».

Благодаря победе в конкурсе Фонд сможет передать на вторичное использование вещи более четырём тысячам норильчан. Также появилась возможность отправлять вещи с видимыми дефектами, которые уже нельзя использовать по прямому назначению, на переработку в другие города, а значит — снизить количество текстильных отходов от «Сундука» на полигонах Норильска не менее чем на 10%. Кроме того, планируется открытие новых помещений для хранения и сортировки вещей, принятых от неравнодушных горожан, таким образом Фонд сможет принять на реализацию не менее 144 тонн вещей.

В дополнение к уже ставшей традиционной реализации вещевой помощи в норильском и кайерканском «Сундуках» изготовится около тысячи изделий из текстильных отходов на мастер-классах от апсайкл мастерской «Ещё раз», большая часть из которых будет реализована на благотворительных ярмарках.

Все желающие смогут участвовать на мастер-классах в режиме онлайн, тем самым проект станет не только площадкой для реализации авторских идей норильчан, но и территорией для повышения экологической культуры россиян.