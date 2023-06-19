Благотворительный фонд «69 параллель» получил президентский грант
Благотворительный фонд «69 параллель» получил президентский грант
Проект фонда «В добрые руки» стал победителем второго конкурса 2023 года на предоставление грантов президента Фонда президентских грантов.
Главная задача проекта — оказывать вещевую помощь людям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации. Кроме того, он направлен на сокращение текстильных отходов на Таймыре. Так как за последние пять лет население Норильска увеличилось, вместе с тем увеличился и объём бытовых отходов. Фонд «69 параллель» — единственная организация на полуострове, которая с 2015 года систематически принимает и распределяет вещевую помощь в рамках программы «Сундук».
Благодаря победе в конкурсе Фонд сможет передать на вторичное использование вещи более четырём тысячам норильчан. Также появилась возможность отправлять вещи с видимыми дефектами, которые уже нельзя использовать по прямому назначению, на переработку в другие города, а значит — снизить количество текстильных отходов от «Сундука» на полигонах Норильска не менее чем на 10%. Кроме того, планируется открытие новых помещений для хранения и сортировки вещей, принятых от неравнодушных горожан, таким образом Фонд сможет принять на реализацию не менее 144 тонн вещей.
В дополнение к уже ставшей традиционной реализации вещевой помощи в норильском и кайерканском «Сундуках» изготовится около тысячи изделий из текстильных отходов на мастер-классах от апсайкл мастерской «Ещё раз», большая часть из которых будет реализована на благотворительных ярмарках.
Все желающие смогут участвовать на мастер-классах в режиме онлайн, тем самым проект станет не только площадкой для реализации авторских идей норильчан, но и территорией для повышения экологической культуры россиян.