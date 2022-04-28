Благотворительный фонд «69 параллель» приглашает норильчан на ярмарку «Подарошная»

Норильские мастера представят на ярмарке уникальные изделия ручной работы: украшения, игрушки, аксессуары, сладости и предметы интерьера. Это отличная возможность приобрести подарки к майским праздникам.

Организатор ярмарки - благотворительный фонд «69 параллель». Все вырученные средства будут направлены на оплату выездной реабилитации восьмилетнего норильчанина Максима Пономарёва с диагнозом ДЦП. Стоимость курса в пензенском физкультурно-оздоровительном центре «Адели» составляет 300 тысяч рублей. Сейчас собрано 56 358 рублей.

Благотворительный фонд уже в пятый раз организовывает сбор средств для Максима на его реабилитацию. Без регулярной терапии у ребёнка повышается риск потери мышечных сил, ограничения двигательной активности и развития болевого синдрома. Помочь Максиму можно уже сейчас. На главной странице сайта благотворительного фонда «69 параллель» открыт онлайн-сбор. Для этого нужно нажать кнопку «Помочь сейчас» под портретом мальчика и выбрать размер пожертвования.