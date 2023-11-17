Благотворительный фонд «69 параллель» закрыл сбор средств для Аблуллаева Мовлюда

С двух лет мальчик состоял на учёте у врача с диагнозом анемия. После долгих обследований наконец удалось выявить причину анемии — ею стала бета-талассемия.

Для справки: талассемия — тяжёлое наследственное заболевание, возникающее из-за мутаций в генах гемоглобина. В случае Мовлюда — это самый редкий вид талассемии, который практически несовместим с жизнью. У ребёнка повреждены сразу четыре гена.

Фонду удалось собрать необходимую сумму для трансплантации костного мозга, и в октябре Мовлюду провели операцию по его пересадке.

Мама Мовлюда пишет: «С двух лет мы боролись с диагнозом бета-талассемия, который практически несовместим с жизнью. Последние несколько лет сын постоянно находился в больнице из-за регулярных переливаний крови пока мы искали донора костного мозга в России.

В нашей стране донора мы так и не нашли и пришлось обратиться в мировую базу. К счастью, генетический близнец нашёлся в Германии. Вера на спасение пропала после того, как мы узнали необходимую для трансплантации сумму — свыше трёх миллионов рублей.

Наша семья очень благодарна благотворительному фонду «69 параллель», что отозвались на просьбу и согласились помочь. Мы говорим спасибо всем норильчанам, кто переводил помощь, писал слова поддержки, проводил благотворительные акции, а также всем тем, кто узнал нашу историю и, не раздумывая, вступил в национальный регистр потенциальных доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Низкий всем поклон! Благодаря вам у нашего сына, нашего Мовлюда, появился шанс на выживание. Конечно, сейчас рано говорить о результатах, ведь период реабилитации долгий. Но сейчас у нас есть шанс, и мы верим, что теперь всё будет хорошо!»

Семья Абдуллаевых обратилась в фонд в мае этого года, где не задумываясь разработали стратегию по сбору. За летний период было проведено пять благотворительных ярмарок «Подарошная», на которых собрали в общей сложности 115 тысяч рублей. Помимо этого, проведена акция «Дети вместо цветов», где образовательные учреждения Норильска на 1 сентября и День учителя вместо множества букетов подарили преподавателю один от всего класса, а сэкономленную сумму перевели в фонд, это порядка 86 тысяч рублей.

«Вместе мы смогли собрать огромную сумму, и это ещё раз доказывает, о важности каждого из нас. Большую часть средств удалось собрать, благодаря пожертвованиям жителей в рамках благотворительной программы «Сундук» — это почти 2,5 миллиона рублей! Мы будем и дальше следить за восстановлением Мовлюда и держим связь с семьёй», — говорит Екатерина Галайда, директор благотворительного фонда «69 параллель».