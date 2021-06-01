Благотворительный фонд «69 параллель» передал центру милосердия средства гигиены для хосписа

- Год назад проект «Вместе справимся» стал победителем специального конкурса Фонда президентских грантов, который был объявлен в связи с тем, как изменило нашу жизнь распространение коронавируса, - говорит Екатерина Галайда, директор благотворительного фонда «69 параллель». - Цель нашего проекта - оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пациентам больничных учреждений, подопечным благотворительных организаций, реабилитационных центров и горожанам, пострадавшим от последствий пандемии.

Благотворительный фонд уже отозвался на запросы от различных учреждений города. Среди них - городская больница № 2, Норильский центр милосердия, реабилитационные центры и социальные учреждения. Так, в Комплексный центр социального обслуживания, центр семьи «Норильский» и социально-образовательный центр были переданы продуктовые наборы, а для пациентов больниц и ковидного госпиталя больницы № 2, находящихся в тяжёлом состоянии, - средства гигиены.

С центром милосердия у фонда «69 параллель» давние партнёрские отношения, и в этот раз на грантовые средства в размере 128 тысяч рублей были приобретены 72 упаковки влажных салфеток, 53 упаковки подгузников, 20 пачек с одноразовыми простынями. В хосписе это самый востребованный материал при уходе за лежачими пациентами.

Немалую лепту в общее дело вносят и сами горожане. Вещи они приносят в благотворительный фримаркет «Сундук», который также является частью проекта «Вместе справимся». В Центральном районе фримаркет работает по адресу: ул. Дзержинского, 3а, ежедневно с 12.00 до 20.00. В Кайеркане фримаркет расположен на ул. Строительной, 2а, выходной день - понедельник. Помимо одежды, книг или игрушек норильчане нередко делятся средствам для ухода за больными и средствами технической реабилитации: это костыли, ходунки и даже инвалидные кресла, а также помогают нуждающимся продуктами.

- Вещей приносят много, их надо сортировать, дезинфицировать, стирать, гладить, и мы всегда рады помощи волонтёров. По вопросам партнёрства можно обращаться по телефону благотворительного фонда «69 параллель» - 8-905-092-69-69, - добавляет Екатерина Галайда.

Олеся Проняева, председатель Норильского центра милосердия, отмечает, что сотрудничество с благотворительным фондом позволяет решать многие проблемы подопечных сестёр милосердия, большинство из которых - одинокие пожилые люди, которых не навещают родственники.

- Часто бывает, что человек нуждается не только в материальной помощи, но и в добром слове, - говорит Оксана Проняева. - Это даёт ощущение того, что ты не оставлен наедине со своей бедой. Ну а без средств гигиены пациентам хосписа не обойтись, так как многие из них практически не встают с кровати. Заботиться о больных непросто, и нам очень нужны добровольцы, которые могли бы стать частью нашей команды. Если вы чувствуете в себе силы, просьба позвонить в центр милосердия 42-51-12. Также с 9 до 17 часов можно приходить на ул. Пушкина, 11 (здание епархии).