МАУ ИЦ «Норильские новости»

Благотворительный фонд «69 параллель» передал центру милосердия средства гигиены для хосписа

Благотворительный фонд «69 параллель» передал центру милосердия средства гигиены для хосписа

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Благотворительный фонд «69 параллель» передал центру милосердия средства гигиены для хосписа

Благотворительный фонд «69 параллель» передал центру милосердия средства гигиены для хосписаБлаготворительный фонд «69 параллель» передал центру милосердия средства гигиены для хосписаБлаготворительный фонд «69 параллель» передал центру милосердия средства гигиены для хосписаБлаготворительный фонд «69 параллель» передал центру милосердия средства гигиены для хосписаБлаготворительный фонд «69 параллель» передал центру милосердия средства гигиены для хосписаБлаготворительный фонд «69 параллель» передал центру милосердия средства гигиены для хосписа

- Год назад проект «Вместе справимся» стал победителем специального конкурса Фонда президентских грантов, который был объявлен в связи с тем, как изменило нашу жизнь распространение коронавируса, - говорит Екатерина Галайда, директор благотворительного фонда «69 параллель». - Цель нашего проекта - оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пациентам больничных учреждений, подопечным благотворительных организаций, реабилитационных центров и горожанам, пострадавшим от последствий пандемии.

Благотворительный фонд уже отозвался на запросы от различных учреждений города. Среди них - городская больница № 2, Норильский центр милосердия, реабилитационные центры и социальные учреждения. Так, в Комплексный центр социального обслуживания, центр семьи «Норильский» и социально-образовательный центр были переданы продуктовые наборы, а для пациентов больниц и ковидного госпиталя больницы № 2, находящихся в тяжёлом состоянии, - средства гигиены.

С центром милосердия у фонда «69 параллель» давние партнёрские отношения, и в этот раз на грантовые средства в размере 128 тысяч рублей были приобретены 72 упаковки влажных салфеток, 53 упаковки подгузников, 20 пачек с одноразовыми простынями. В хосписе это самый востребованный материал при уходе за лежачими пациентами.

Немалую лепту в общее дело вносят и сами горожане. Вещи они приносят в благотворительный фримаркет «Сундук», который также является частью проекта «Вместе справимся». В Центральном районе фримаркет работает по адресу: ул. Дзержинского, 3а, ежедневно с 12.00 до 20.00. В Кайеркане фримаркет расположен на ул. Строительной, 2а, выходной день - понедельник. Помимо одежды, книг или игрушек норильчане нередко делятся средствам для ухода за больными и средствами технической реабилитации: это костыли, ходунки и даже инвалидные кресла, а также помогают нуждающимся продуктами.

- Вещей приносят много, их надо сортировать, дезинфицировать, стирать, гладить, и мы всегда рады помощи волонтёров. По вопросам партнёрства можно обращаться по телефону благотворительного фонда «69 параллель» - 8-905-092-69-69, - добавляет Екатерина Галайда.

Олеся Проняева, председатель Норильского центра милосердия, отмечает, что сотрудничество с благотворительным фондом позволяет решать многие проблемы подопечных сестёр милосердия, большинство из которых - одинокие пожилые люди, которых не навещают родственники.

- Часто бывает, что человек нуждается не только в материальной помощи, но и в добром слове, - говорит Оксана Проняева. - Это даёт ощущение того, что ты не оставлен наедине со своей бедой. Ну а без средств гигиены пациентам хосписа не обойтись, так как многие из них практически не встают с кровати. Заботиться о больных непросто, и нам очень нужны добровольцы, которые могли бы стать частью нашей команды. Если вы чувствуете в себе силы, просьба позвонить в центр милосердия 42-51-12. Также с 9 до 17 часов можно приходить на ул. Пушкина, 11 (здание епархии).

Текст Наталья Черкашина
Фото Ирина Яринская
1 июня в 15:00 380
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