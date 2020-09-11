Благотворительный фонд Святого мученика Вонифатия передал Норильской епархии великие христианские святыни
Благотворительный фонд Святого мученика Вонифатия передал Норильской епархии великие христианские святыни
Этот фонд был основан 10 лет назад по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В прошлом году в Норильске впервые побывала его председатель Наталья Мезенцева, которая передала кафедральному Свято-Скорбященскому собору православные святыни - ковчег с частицами мощей святых, а также для храма ОИК-15 икону святой Анастасии Узорешительницы с частицей её мощей.
В этом году новые святыни привезены к 11 сентября - дню Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Праздничная служба во главе с епископом Норильским и Туруханским Агафангелом состоялась в храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Верующие приложились к частице Креста Господня, частице Святого пояса Божией Матери и частицам мощей девяти почитаемых святых - апостола Петра, Пантелеимона Целителя, Николая Чудотворца, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадского, Кукши Одесского, священномученика Харлампия, святителей Нектария Эгинского и Иллариона Троицкого, к частице облачения святого Иоанна Кронштадского. Все эти святыни переданы в дар Норильской епархии и будут доступны верующим в дни великих праздников.
Наталья Мезенцева поделилась, что святыни переданы меценатами, а также архипастырями РПЦ и греческого острова Крит, которым рассказали о святой Норильской земле, политой кровью мучеников за веру.
На праздничной службе присутствовал и учредитель компании «Сатори» Андрей Гусаров. Эта строительная корпорация уже возвела в Норильске храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской, который 2 года назад освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сейчас «Сатори» строит храм великомученицы Варвары, покровительницы горняков, в Талнахе. В дар норильчанам привезена и икона этой святой с частицей мощей.
Интересно, что в праздник в честь Иоанна Предтечи православные отмечают и День трезвости, который учреждён решением Святейшего Синода РПЦ. После молебна о страждущих недугом винопития и наркомании владыка Агафангел огласил обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости.
Владыка также поздравил с патриаршей наградой - правом ношения палицы - иерея Анатолия Грудакова, который окормляет православных в далёком поселке Караул, где возведён храм святых Петра и Павла.