Благотворительный фонд Святого мученика Вонифатия передал Норильской епархии великие христианские святыни

Этот фонд был основан 10 лет назад по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В прошлом году в Норильске впервые побывала его председатель Наталья Мезенцева, которая передала кафедральному Свято-Скорбященскому собору православные святыни - ковчег с частицами мощей святых, а также для храма ОИК-15 икону святой Анастасии Узорешительницы с частицей её мощей.

В этом году новые святыни привезены к 11 сентября - дню Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Праздничная служба во главе с епископом Норильским и Туруханским Агафангелом состоялась в храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Верующие приложились к частице Креста Господня, частице Святого пояса Божией Матери и частицам мощей девяти почитаемых святых - апостола Петра, Пантелеимона Целителя, Николая Чудотворца, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадского, Кукши Одесского, священномученика Харлампия, святителей Нектария Эгинского и Иллариона Троицкого, к частице облачения святого Иоанна Кронштадского. Все эти святыни переданы в дар Норильской епархии и будут доступны верующим в дни великих праздников.

Наталья Мезенцева поделилась, что святыни переданы меценатами, а также архипастырями РПЦ и греческого острова Крит, которым рассказали о святой Норильской земле, политой кровью мучеников за веру.

На праздничной службе присутствовал и учредитель компании «Сатори» Андрей Гусаров. Эта строительная корпорация уже возвела в Норильске храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской, который 2 года назад освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сейчас «Сатори» строит храм великомученицы Варвары, покровительницы горняков, в Талнахе. В дар норильчанам привезена и икона этой святой с частицей мощей.

Интересно, что в праздник в честь Иоанна Предтечи православные отмечают и День трезвости, который учреждён решением Святейшего Синода РПЦ. После молебна о страждущих недугом винопития и наркомании владыка Агафангел огласил обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости.

Владыка также поздравил с патриаршей наградой - правом ношения палицы - иерея Анатолия Грудакова, который окормляет православных в далёком поселке Караул, где возведён храм святых Петра и Павла.