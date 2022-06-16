Благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» после двух лет в онлайн-режиме возвращает свой привычный формат

В этот раз горожан приглашают на старт 9 июля в 12.00 к зданию Музея Норильска.

- Жители нашего города — это особые люди, они всегда откликаются и поддерживают тех, кто находится в беде и кому трудно, - подчеркивает Андрей Колин, и. о. заместителя главы города Норильска по социальной политике. - Акция «Норильск, беги со мной!» призвана поддержать юных норильчан, которые в силу определённых жизненных обстоятельств оказались в весьма не простой ситуации.

Чтобы внести свой вклад в помощь детям, нужно пройти регистрацию на платформе TimePad, на официальном сайте благотворительного фонда «Территория добра» либо непосредственно в офисе организации по адресу: ул. Севастопольская, 4. Сумма поддержки забега стартует от 250 рублей.

- Каждый год мы стараемся привнести какие-нибудь новшества в наше благое дело, - рассказывает Наталья Солодовник, руководитель благотворительного фонда «Территория добра». - В этот раз меняем название акции, и теперь оно звучит как «Норильск, беги со мной! Айка зовёт на старт». И всё потому, что к нам присоединяется новый партнёр — спортхолл «Айка».

- В апреле наша «Айка» стала победителем в номинации «Площадка года». Это престижная спортивная премия, в которой мы обошли семь финалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга, - с гордостью делится Олеся Утямишева, старший администратор спортхолла . - Поэтому как лучший спортивный комплекс Норильска мы не могли остаться в стороне от такого масштабного мероприятия, как благотворительный забег. В этот раз именно наш символ — медведица Айка - даст старт акции.

Благотворителям на старте будут выдавать специальные наклейки с изображением белой медведицы, кроме того, самых маленьких легкоатлетов ждёт сладкий сюрприз. Горожанам предстоит пробежать по Ленинскому проспекту от Музея Норильска до кольца у Норильского Заполярного театра драмы и вернуться к финишу на Комсомольской площади.

- Традиционно спортивное сообщество Норильска принимает самое активное участие в этой благотворительной программе, - делится Михаил Голуб — начальник управления по спорту администрации Норильска. - В этом году мы также присоединимся к акции.

Благополучателями станут пять детей из Норильска и Дудинки, всем им требуется серьезное лечение, операции разной степени сложности и реабилитация. Всего за шесть лет существования благотворительного забега неравнодушные горожане помогли 20 детям, собрав для них свыше 4 миллионов рублей. Ежегодно на забег выходят больше пяти тысяч человек, даже в годы пандемии к онлайн-формату присоединялись не меньше двух тысяч норильчан. В этом году организаторы решили сохранить обе формы — очную и заочную. Вторая рассчитана на норильчан, которые сейчас находятся в отпуске, бывших жителей города и даже иногордних, кто захочет поддержать акцию. Организаторы также разослали приглашения фирмам, которые работают в Норильске вахтовым методом. Благотворители надеются, что люди, приезжающие на время в наш город, также не останутся равнодушными.

9 июля Ленинский проспект будет перекрыт для автомобильного движения с 09.30 до 16.00. В течение этого времени на Комсомольской площади будет проходить культурная программа с участием творческих коллективов города.