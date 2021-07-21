Благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» продолжается

Шестой общегородской благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» стартовал 17 июня и должен был завершиться 17 июля. Однако, организаторам стали поступать звонки от норильчан с просьбами отодвинуть дату завершения акции.

«Это желание связано с тёплой погодой, которая, наконец, установилась в Норильске, и мы пошли навстречу участникам. Вместе с тем работу продолжит и электронная площадка забега. Преодолеть добрые километры онлайн можно, даже находясь за пределами Норильска. Например, в отпуске», — рассказала заместитель главы Норильска Наталья Коростелева.

В этом году забег проходит со слоганом: «Корпорации, на старт!», так как в нём активное участие приняли организации города (всего — около 200). В их числе учреждения культуры, спорта и детские сады.

В общей сложности в течение месяца в забеге участвовали более 1500 человек. Первой тысяче вручили памятные медали от генерального партнера проекта — авиакомпании NordStar.

«Представители авиакомпании передали сертификат на 170 тысяч бонусных миль. Таким образом, в текущем забеге мы изобрели новую единицу измерения — добрые мили. С помощью сертификата мы сможем приобрести для благополучателей фонда авиабилеты до места реабилитации на внутренние рейсы авиакомпании NordStar», — отметила руководитель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник.

На сегодняшний день уже набрана необходимая сумма на реабилитацию семилетнего Андрея в клинике Санкт-Петербурга и 13-летнего Степана в медицинском центре Челябинска. Оба мальчика являются участниками программы «Наши дети» благотворительного фонда «Территория добра». Родители передают норильчанам слова благодарности за своевременную помощь и поддержку.