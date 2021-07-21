Благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» продолжается
Благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» продолжается
Срок действия акции по просьбам горожан продлён до 25 июля.
Шестой общегородской благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» стартовал 17 июня и должен был завершиться 17 июля. Однако, организаторам стали поступать звонки от норильчан с просьбами отодвинуть дату завершения акции.
«Это желание связано с тёплой погодой, которая, наконец, установилась в Норильске, и мы пошли навстречу участникам. Вместе с тем работу продолжит и электронная площадка забега. Преодолеть добрые километры онлайн можно, даже находясь за пределами Норильска. Например, в отпуске», — рассказала заместитель главы Норильска Наталья Коростелева.
В этом году забег проходит со слоганом: «Корпорации, на старт!», так как в нём активное участие приняли организации города (всего — около 200). В их числе учреждения культуры, спорта и детские сады.
В общей сложности в течение месяца в забеге участвовали более 1500 человек. Первой тысяче вручили памятные медали от генерального партнера проекта — авиакомпании NordStar.
«Представители авиакомпании передали сертификат на 170 тысяч бонусных миль. Таким образом, в текущем забеге мы изобрели новую единицу измерения — добрые мили. С помощью сертификата мы сможем приобрести для благополучателей фонда авиабилеты до места реабилитации на внутренние рейсы авиакомпании NordStar», — отметила руководитель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник.
На сегодняшний день уже набрана необходимая сумма на реабилитацию семилетнего Андрея в клинике Санкт-Петербурга и 13-летнего Степана в медицинском центре Челябинска. Оба мальчика являются участниками программы «Наши дети» благотворительного фонда «Территория добра». Родители передают норильчанам слова благодарности за своевременную помощь и поддержку.