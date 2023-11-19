Ближе к теме

Главное — человек!

В эту пятилетку Норильск по инерции продолжал жить в «жирных» годах, когда солнце светило ярко, а добросовестно работающий северянин катался по всему миру, покупал новый автомобиль, обустраивал квартирку на материке, чтобы уехать туда на пенсии, отдыхал, мечтал и верил. Ну что нас тогда могло сильно расстроить? Дураки и дороги? Всего лишь? Так это же наше, родное. Как на это обижаться? Вот и «Заполярная Правда» писала немного о дураках, немного о дорогах, немного о том, как те и другие вдруг пересекались. В остальном, когда перелистываешь подшивку тех годов, кажется, что проблем–то почти и не было. Поэтому на первый план вышел человек, что не может не радовать.

В рубриках с незамысловатыми названиями «Наши люди» и «Обыкновенные герои» регулярно можно было прочесть о простых норильчанах, которые своими поступками или ежедневным трудом совершают подвиг или делают жизнь других лучше. Так, в статье «Медицинский спецназ» рассказывалось о врачах санитарной авиации Красноярской краевой клинической больницы и о том, что только в январе 2014 года им пришлось несколько раз летать на север за тяжёлыми пациентами. Под старый Новый год анестезиолог–реаниматолог, сердечно–сосудистый хирург и фельдшер должны были лететь в Норильск, но тут поступило сообщение, что в Хатанге экстренная помощь требуется больному с тяжёлой формой пневмонии. Бригада врачей сменила курс и отправилась сначала в Хатангский район, а уже на обратном пути забрала норильчанина, нуждающегося в кардиохирургическом вмешательстве. Врачи и экипаж провели в воздухе в общей сложности 11 часов, пролетев 4200 километров. Оба пациента находились в тяжёлом состоянии, в самолёте их подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких и во время всего полёта поддерживали в них жизнь. Вот такая работа, когда санрейс — это единственный шанс на спасение жизни. Вот такие обыкновенные герои!

Услышать друг друга

В 2013 году в городе начали проводить национальные фестивали, а в «Заполярной Правде» появилась рубрика «Норильск — наш общий дом» — совместный проект отдела по работе с общественными объединениями Норильского горсовета и нашей газеты. В нём «Заполярка» знакомила читателей с национально–культурными объединениями, каковых в городе оказалось немало. Так, рядовой норильчанин узнал, что где–то по соседству с ним живут последние язычники Европы! Вы не знаете, кто это? Читайте газету «Заполярная Правда». Это марийцы. Они считаются одним из древнейших народов Среднего Поволжья, сохранившим до наших дней обширный свод национальных обычаев и традиций. Организовать землячество в Заполярье выходцы из Республики Марий Эл решили ещё в 2006 году, но официально организацию зарегистрировали спустя почти 10 лет. «К сожалению, в Норильске мало кто находит в себе силы и желание заниматься, помимо основной работы, ещё и иной деятельностью, — делилась тогда Анжела Петрова, председатель национально–культурной организации Республики Марий Эл в Норильске. — Это, как мне кажется, главная наша проблема. И всё же я убеждена, что вскоре мы сможем увеличить число активистов. Благо сейчас легко можно выходить с людьми на контакт, например через социальные сети. С каждым днём мы находим всё больше марийцев, заинтересованных в продвижении своей национальной культуры».

И ведь права была Анжела Петрова: со временем и НКО в городе стало больше, и людей, в них состоящих, тоже. Сейчас «Заполярная Правда» продолжает писать о народах, проживающих в Норильске, а многие норильчане без проблем могут назвать все пять коренных этносов, проживающих на Таймыре. И это хорошо!

Культуру — в массы

Много в «Заполярке» говорили о культуре, за это отвечали проекты «Культпоход» и «Парк культуры». Правда, были и многочисленные подрубрики, например: «Театр», «Выставки», «Фестивали», «Гастроли». Главным ньюсмейкером для них был и остаётся Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского. В «Заполярке» регулярно появлялись статьи о премьерах сезона, подробно разбиралась работа лаборатории современной драматургии «Полярка», мы обязательно хвастались полученными нашими артистами наградами разных театральных фестивалей.

Конечно, журналисты проникали и в гримёрки приезжающих к нам певцов и музыкантов. Так что норильчане обязательно узнавали, что думают о нашем городе и публике заезжие звёзды, начиная с «Голубых беретов», продолжая хорошим русским роком от «Смысловых галлюцинаций» и заканчивая каким–нибудь Васей Обломовым.

Впрочем, «Парк культуры» не ограничивался одними подмостками. Проводились целые искусствоведческие экспедиции и культурные расследования. Например, спецкор Ирина Даниленко, большая ценительница традиций коренных народов Таймырского Севера, отправившись в Дудинку, расспросила о свадебных обрядах северян. Вот знаете ли вы, что у энцев главное решение о выборе невесты всегда было за матерью жениха и старшие женщины, как заправские охотницы, выискивали трудолюбивых, покладистых, добрых и неворчливых невесток? При этом жених должен был в свою очередь обладать немалым количеством оленей. Как семью–то содержать будет? Да и кто за такого пойдёт? У ненцев девушек приходил сватать пожилой уважаемый родственник, который спрашивал у отца: «Дочку я твою застал или нет?» Мол, не просватана ли? Если отец не хотел отдавать дочь, то мог спокойно погасить очаг и лечь спать, тут и делу конец. А уж если били по рукам, то за невесту брали от 10 до 200 голов оленей и песцов не меньше.

По законам свадебного обряда нганасан в Большой день, то есть когда солнце вставало, парни и мужчины выходили бороться за невест. Причём в этих соревнованиях мог принять участие и крепкий 70–летний мужчина, который также пробовал свои силы в перетягивании палки или национальной борьбе. У нганасанских же невест было интересное приданое: меховое комбинэ с металлическими пластинами–оберегами, которое передавалось по наследству; нагрудное украшение, куда прятался уголёк от родного очага; с ним — меха для раздувания огня. А ещё курительная трубка, женский кисет, игольница, камушек для смешивания краски и ножичек для вырезания орнаментов. Всё это крепилось на металлические подвески к комбинэ и при движении издавало звенящие мелодичные звуки.

А что? Очень даже культурно. И никаких порванных баянов.

Как на картинке

В это время стали набирать популярность фоторепы, то есть фоторепортажи. Понятно ведь, что людям, не заставшим то или иное событие, хочется увидеть, как всё происходило: кто присутствовал, какие эмоции преобладали, что интересного показали, а не читать об этом «многа букаф». А участникам, конечно же, хочется отыскать именно своё фото на страницах главной газеты города. Чтобы всё это хорошо смотрелось, был придуман проект «Эхо праздника», так что любое норильское празднование освещалось целым разворотом.

Сегодня наши фоторепортажи посвящены не только памятным датам, но и крупным соревнованиям, новым фестивалям, экономическим форумам — в общем, заметным моментам в жизни

Норильска. Людей стали показывать много, и не только «в профессии». Об интересных норильчанах хотелось писать отдельно, для этого запустили проект «Мир увлечений». Его героями стали те, кто увлекался замысловатым ремеслом или коллекционировал нетривиальные вещи. Так, статья «Рыцарь дорог» рассказывала о Дмитрии Чернышенко, старшем государственном инспекторе дорожного надзора отдела ГИБДД ОМВД по городу Норильску. Вроде ничего необычного: в стражи порядка метил с детства, получил высшее юридическое образование, девять лет проработал следователем, переехал на север, перешёл в ДПС, после стал следить за состоянием улично–дорожной сети. Но! Когда у офицера полиции заканчивается рабочий день и он снимает строгую форму, то сразу садится на коня. Железного. Он — байкер. Согласитесь, необычное и классное сочетание. В общем, Дмитрий Чернышенко гоняет на скорости 120–200 километров в час на своём Honda VTX1800F с объёмом двигателя 1800 кубических сантиметров (для тех, кто не знает: это очень дорогой, стильный и крутой мотоцикл). А ещё сотрудник правоохранительных органов состоит в байк–клубе «Полярные волки». Но байкер и по совместительству полицейский строго следит за исполнением клубного устава, этикета на дороге и правил дорожного движения. А ещё мотоцикл у него глубокого цвета бордо! Правда, такой хорошенький.

Стильные мысли

И всё как–то сладко да гладко, судя по проектам «Заполярной Правды», было в первой половине описываемой пятилетки. Если и поднимались какие–то проблемные вопросы в рубрике «Актуально», так власти города тут же на страницах газеты обещали обязательно их разрешить, и даже говорили как. А если сообщали об изменяющемся законодательстве или ещё зарождающемся тогда массовом мошенничестве в рубрике «Мы вас предупредили», то тут же находились эксперты, которые точно знали, как справиться с той или иной оказией. Даже норильская молодёжь, для которой сделали проект «Быть молодым», ни на что не жаловалась. Не то что братья их старшие конца девяностых — начала нулевых, которые смело трубили со страниц городской газеты о своих нуждах, проблемах и неуслышанных предложениях. Молодые середины десятых делились тем, как они провели первую в истории города акцию в День объятий, с кем подружились на Международном молодёжном форуме «Бирюса» и сколько мусора намерены собрать в грядущий субботник, посвящённый окончанию учебного года.

Всё изменилось в 2017 году. Нет, это не значит, что «Заполярная Правда» стала серой, грустной и писала исключительно о тяготах и лишениях. Просто сменились стилистика подачи информации и затрагиваемые темы. На страницах «Заполярки» всё чаще фигурировали новости градообразующего предприятия, краевые и таймырские сводки. Сменился и главный редактор. Этот пост заняла Татьяна Глебова — опытный журналист, приверженец аналитики, политических новостей, больших интервью и журналистских расследований. Все проекты, запущенные «Заполяркой» ранее, так и продолжали работать. Повторюсь, сменилась стилистика. Новость о каком–нибудь мероприятии стали подавать не как «событийку», а добавляли предысторию, примеры других городов и регионов и — обязательно — разные взгляды на произошедшее. Тогда же появился новый проект «Мысли вслух». Ну как новый? Он отражал личную точку зрения, но не рядового горожанина или журналиста редакции, а приглашённого эксперта. Таковым стал Вадим Денисов — норильский писатель, автор трилогии «Озеро», «Остров», «Оазис» и целой серии книг «Стратегия» и «Антибункер». В нашей газете он писал о том, произойдёт ли когда–нибудь «разворот на Таймыр» и кто или что этому мешает; возможна ли на Крайнем Севере агломерация по примеру Москвы; и стоит ли называть Россию «страной–бензоколонкой», учитывая, в каких условиях мы научились всё это голубое и чёрное золото добывать в отличие от того же продвинутого «европейского и североамериканского сада». В целом, хорошие такие «Мысли вслух», было что почитать.

Когда Денисов затрагивал темы Норильска — зачастую «недоремонтированного», «всё время чего–то планирующего», но при этом «буксующего на месте», он всё равно подчёркивал и уникальность нашей территории, и несгибаемый оптимизм северян, и свою любовь к городу. «Норильск — далеко не Венеция, однако этот город тоже знает себе цену. Не молод уже, опытен, всякое повидал и многого добился. Знают это и норильчане, как живущие здесь, так и уехавшие. Знают, что сделано, как город рос и вырос и как он изменился. «…» Человек, назойливо замечающий в своём городе только негатив, не просто несчастен, он стремится распространить своё несчастье и на остальных. Обычный же горожанин видит всё, включая неизбежные недостатки, однако опирается на хорошее, его же и показывая детям и гостям. И это нормально. Это же стоит отмечать на новом месте, одобряя чужое поступательное движение и обучаясь ему. Потому что на чужом негативе движению вперёд не научишься, зато возникнет привычка к торможению».

Немного волшебства

В конце 2018 года на страницах «Заполярки» стартовал очень важный, на наш взгляд, проект — «Поверь в мечту». Он был задуман совместно с отделом опеки и попечительства. Всем очень хотелось, чтобы в канун Нового года исполнились мечты у воспитанников детского дома и школы–интерната

№ 2, чтобы дети почувствовали особое внимание, побывав там, куда давно надеялись попасть и куда обычному человеку вход закрыт. А желания у ребят были самые разные: один хотел научиться кататься на сноуборде, другой — погонять мяч с профессиональными футболистами, третий — попробовать себя в роли автоинспектора и так далее. И такую возможность газета им предоставила. Впечатлительный Дима, например, примерил театральные костюмы, посмотрел спектакль и познакомился с артистами Заполярной драмы. 12–летний Ванечка поднялся на звонницу главного норильского храма «Всех скорбящих Радость», узнал, чем звонница отличается от колокольни, что самый большой колокол нашего храма весит 300 кг, и попробовал звонить в колокола сам. А 12–летнему Коле посчастливилось даже посидеть в кабине самолёта «Боинг» компании NordStar, поближе рассмотреть хитрые приборы на панели управления и пообщаться с командиром воздушного судна.

На протяжении всего проекта его авторы и партнёры от души старались сделать так, чтобы хотя бы на один день ребята могли ощутить: мечты сбываются, надо лишь, чтобы нашлись желающие помочь. Нам оставалось только пожелать им, чтобы их самое заветное желание — одно на всех — обязательно исполнилось.

Так и запишем

В 2018 году Норильск праздновал свой 65–летний юбилей. «Заполярка» как главная газета города никогда не пропускает такие крупные события и не просто освещает их, а создаёт под них целые проекты. Так было всегда. Очередной юбилей градообразующего предприятия? «Заполярка» всегда найдёт формат, как поздравить юбиляра. Круглая дата у наших любимых спутников — Кайеркана или Талнаха? Можем и книгу написать, и фильм снять, да хоть на Международную космическую станцию с их флагами полететь, но пока нам такого не предлагали… А жаль!

Так вот, к 65–летию Норильска корреспондент «Заполярки» Светлана Гунина и наш коллега, известный норильский журналист Владислав Толстов, написали книгу «Норильск. Город в едином ритме». А газета запустила «Обратный отсчёт» — рубрику, в которой знакомила подписчиков с юбилейным изданием. Интересно же, что происходило в

Норильске, допустим, в 1966 году? А дело было так:

«Цифра: 140 000 пассажиров». Новый аэропорт Алыкель всего год как принят в эксплуатацию, и уже рекорд: его услугами воспользовались 140 тысяч авиапассажиров — больше, чем номинальное население Норильска. Эта тенденция сохраняется до сих пор: летающих у нас, по статистике, всегда больше, чем тех, кто ходит пешком.

«Событие: Каменный гость». 26 июня на клумбе в центре Гвардейской площади вместо вазона с цветами установили каменную глыбу габбро–диабаза. Надпись на памятной табличке гласила: «Здесь будет сооружён обелиск, всегда напоминающий о подвиге норильчан, покоривших тундру, создавших наш город и комбинат».

«Вещь: Книга «От 2 до 5». Именно книга Корнея Чуковского дала название первому в Норильске детскому кафе. Оно пользовалось бешеной популярностью у горожан, а его меню норильчане вспоминают до сих пор: куриные котлетки «Курочка Ряба», салат из свежих овощей «Чиполлино», гарнир «Заячьи ушки», салат «Лакомка», блины «Солнышко» и, конечно, фирменные блюда — икра «Золотая рыбка» и суп–кисель «Сластёна». В 1967 году в кафе оборудовали зооуголок. Сову Соню подарили геологи, белку Машеньку — строители из Снежногорска. Позже появились аквариум с рыбками, енот, черепахи, кролики.

«Профессия: Строитель». Главными фигурами этого года в Норильске стали 11 строителей, инженеров и архитекторов, которые впервые в истории города получили советскую награду высшего уровня — Ленинскую премию. Как указано в дипломах, лауреатские звания им присвоили «за разработку и внедрение принципиально новых методов индустриального строительства в условиях Крайнего Севера». Имена лауреатов помнят в Норильске и сегодня: это Леонид Анисимов, Михаил Битадзе, Борис Ермилов, Абрам Зайдель, Михаил Ким,

Василий Коляда, Николай Лазарев, Дмитрий Муравьёв, Витольд Непокойчицкий, Леонид Ройтер, Иерохим Эпштейн. Улица Лауреатов названа как раз в их честь.

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