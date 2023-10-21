Боевое крещение

Быть юнармейцем!

Впервые учения Северного флота ВМФ России прошли на Таймыре ещё в 2015 году. Позже появилась традиция брать в небольшой поход на боевом корабле участников Всероссийского детско–юношеского движения «Юнармия». В этом году чести взойти на борт «Вице–адмирала Кулакова» удостоились 20 школьников: десять юнармейцев из Дудинки, пятеро диксонцев и пятеро норильчан.

– Уже в третий раз норильские ребята получают возможность пройти на противолодочном корабле из Диксона до Дудинки по Северному морскому пути, — делится Анна Мыльникова, начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. — Для них это не только большая честь, но и впечатления на всю жизнь. В этом году мы выбрали юнармейцев из тринадцатой школы, так как их отряд активно участвует во всех городских патриотических мероприятиях, они не раз несли торжественный караул в День Победы у Вечного огня. Нам очень хотелось их поощрить.

В тринадцатой школе решили, что в путешествие отправятся ученики одиннадцатых классов. Как отмечают педагоги, во–первых, ребята взрослые и серьёзные, так что казусов быть не должно. Во–вторых, они будущие выпускники, а такая поездка — настоящий подарок к окончанию школы.

– Когда мне сообщили, что я полечу на Диксон, а после отправлюсь в плавание на большом противолодочном корабле, я ощутил неимоверную радость, ведь такой шанс выпадает далеко не каждому, — признаётся Егор Урванцев, один из участников морского похода. — Поездка на Диксон — тоже отдельная история, туда можно попасть только по специальному пропуску. Особенное место — заброшенный остров, на котором работает только аэропорт, в жилом посёлке красивые деревянные дома времён Советского Союза, а вокруг Карское море и пустота... Удивительная атмосфера. Ты действительно чувствуешь, что находишься на краю земли. Жаль, что белых медведей не увидели. Нам рассказали, что хозяин Арктики заходил в Диксон за два дня до нашего прибытия. Так что сфотографироваться с ним нам не удалось (смеётся). А через сутки после нашего отъезда он снова заглянул в посёлок. Зато мы посетили памятник участникам обороны Диксона и картинную галерею, правда, задержались там недолго — за нами прилетел военный вертолёт.

– Нам всем запомнилась заброска на корабль, — делится впечатлениями Юрий Гололобов, преподаватель–организатор ОБЖ школы № 13. На борт юнармейцев доставили на военном вертолёте корабельного базирования К–25. Забрасывали двумя группами. На Диксоне часто и довольно быстро меняется погода. Когда нас привезли на вертолётную площадку, светило солнышко, была просто благодать.

А когда первая группа улетела, резко началась пурга, ничего не было видно. Но военный вертолёт даже не болтало. «Вице–адмирал Кулаков» буквально подбирал нас в пути, продолжая движение. Когда вертолёт начал над ним кружиться, я подумал, что так пилоты подают какой–то закодированный сигнал типа «Свои, разрешите посадку». Потом я сообразил, что сильный боковой ветер не даёт пилоту приземлиться. В итоге К–25 просто завис в воздухе, а корабль, не сбавляя оборотов, развернулся. Вот так по–военному мы и заходили на посадку.

Стать североморцем!

– Нас разместили в кубрике главного корабельного старшины, — делится юнармеец Саит Самикаев. — Он нам много рассказал об основах военной службы, устройстве корабля, о том, как выстраивается быт моряков, как проходят учения и многое другое. У нас было строгое расписание, можно сказать, военное. Когда мы прибыли на корабль, нас попросили сдать телефоны, чтобы мы не сфотографировали ничего лишнего, фото разрешали делать только нашему преподавателю. Просыпались мы под звуки горна — там он вместо будильника, после звучал гимн Российской Федерации, дальше мы бежали на завтрак. Приём пищи проходил в кают–компании мичманов. Кстати, у них четырёхразовое питание, кормят очень вкусно, а на обед и ужин даже дают по две порции. Далее мы шли на экскурсию по кораблю. Нам рассказывали о вертолётах палубного базирования, их характеристиках, предназначении. Пилоты интересовались, не планирует ли кто–то из нас пойти в военную авиацию. Ещё нас познакомили с вооружением корабля, с историей и его техническими характеристиками. Мы даже побывали на капитанской палубе. Понятно, что рассказывали не всё, ведь корабль военный — много секретной информации. Вечерами собирались в кают–компании, пели песни под гитару, играли в настольные игры. А ещё подружились с ребятами из Дудинки и Диксона. У юнармейцев из столицы Таймыра происходит много интересных мероприятий, а диксонцы — очень образованные, спортивные и творческие ребята. Посёлок у них маленький, свободного времени больше, а из–за того, что связь там плохая, они его не на гаджеты тратят, а посвящают самообразованию.

– Мне за трёхдневное путешествие больше всего запомнился полёт на вертолёте, — рассказывает участник путешествия Данил Резунов. — Это было волнительно и немного страшно, я раньше на вертолётах не летал. А ещё на корабле нам разрешили пострелять из АК–12 трассирующими снарядами. Они светятся при выстреле. На нас была специальная броня, но отдача всё равно чувствовалась. Больше, конечно, оглушало, но это и понятно, модель АК–12 — вершина развития системы

Калашникова.

– Стрельба из АК–12 запомнилась всем участникам похода, — подхватывает юнармеец Ринат Базарбаев. — Я первым прорвался. Меня облачили в амуницию — шлем, бронежилет. Проводили до площадки, инструктор вручил автомат. Мне сказали, что я должен только нажимать на курок, за всем остальным будет следить военный. Я нажимаю, и вдруг — такой звон в ушах, запах пороха и трассеры в разные стороны разлетаются, светятся. Тогда ещё подумал: «Ну и зачем я первый полез?» Но это было здорово!

Впрочем, без казусов всё же не обошлось.

– Это произошло в последний день, когда мы уже прибыли в Дудинку, — вспоминает Никита Казанаев, участник путешествия. — Перед торжественной частью мы готовились к построению, нам должны были вручить памятные подарки. Я забыл в каюте свой берет и побежал за ним. А дверные проёмы на корабле невысокие, моряки–то сразу учатся пригибать голову, а я второпях об этом забыл и ударился о верхнюю часть железного проёма, мой рост — 171 сантиметр. Получил рассечение, мне зашивали голову в корабельной амбулатории. Зато пообщался с военным хирургом, который служит на «Вице–адмирале Кулакове», его, кстати, тоже зовут Никита. В общем, построение я пропустил и убедился, что свою дальнейшую жизнь с флотом и подводными лодками я связывать не буду. Но учиться всё равно пойду на военную специальность.

Ещё норильским юнармейцам запомнилась беседа за чашкой чая с вице–адмиралом Северного флота Олегом Голубевым. Военачальник рассказал о себе, своей службе и сыновьях. У замкомандующего их двое и оба служат на подводных лодках: один — капитан, второй — помощник капитана. А школьники во время чаепития сильно переживали о другом: по уставу обращаться к начальству такого уровня нужно по форме, поэтому, перед тем как задать вопрос, ребята про себя несколько раз проговаривали: «Товарищ вице–адмирал, разрешите обратиться».

Главным событием этого похода стало посвящение ребят в моряки – противолодочники — им вручили сертификаты и присвоили звание бойцов–североморцев. Для этого каждому по давней морской традиции нужно было выпить забортной морской воды. Школьников пожалели (дети всё–таки), поэтому испить им нужно было всего глоток, а не большую железную кружку или полный корабельный плафон, как принято на флоте.

После похода на боевом корабле двое юнармейцев утвердились в выборе профессии. Никита Казанаев планирует поступать в Краснодарское военное училище на специальность «военный программист», хочет работать с защитой систем и шифрованием данных. Егор Урванцев будет пробоваться на факультет «специальные радиотехнические средства» в Военно–инженерном институте в краевой столице. Впрочем, некоторые из ребят уже подумывают и о Северном флоте.