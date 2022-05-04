Более 100 норильчан уже подали заявки на отбор в Молодёжную коллегию при главе города

Идея о создании нового молодёжного органа была озвучена Дмитрием Карасевым в прошлом году на открытии Молодёжного центра в Талнахе. Норильск нуждается в структуре, с которой можно работать над реализацией молодёжных проектов на регулярной основе, а не от случая к случаю. Прежде всего нужно объяснить, что новая структура кардинально отличается от Молодёжного парламента. Последний будет в большей степени отвечать за выработку законодательных инициатив. Коллегия же представляет собой некий аналог самой администрации, куда войдут пять профильных комиссий: по социальной политике, образованию, спорту и культуре; по развитию молодёжного предпринимательства и туризма; по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии; по благоустройству и дизайну городской среды; по гражданско-патриотическому воспитанию и развитию межнациональных отношений.

На первом заседании коллегии выберут председателя, заместителя председателя, руководителей комиссий, а также ответственного секретаря. Для собраний нового органа, которые будут проходить примерно два раза в неделю, выделят помещение в Молодёжном центре. Раз в квартал коллегия будет отчитываться перед мэром о проделанной работе. Стоит отметить, что работа структуры будет на личном контроле у Дмитрия Карасева, а также его заместителей, руководителей профильных управлений. Это значит, что молодым и инициативным людям будут оказаны активная консультативная помощь и практическая поддержка.

Что касается непосредственно работы Молодёжной коллегии, то она будет в основном сведена к реализации проектов, способных улучшить жизнь в городе. Свежие идеи, молодёжный азарт и нестандартное мышление приветствуются, равно как и способность правильно сформулировать идею, донести её и спрогнозировать желаемый результат. В случае если проект будет требовать финансирования, то после всех обоснований он будет направлен в администрацию города, которая будет учитывать необходимые денежные средства в рамках корректировки бюджета. Как подчеркнул заместитель главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов, Молодёжной коллегии отведена важная роль в будущем развитии Норильска:

- Мы хотим создать орган, который будет эффективно вписан в нашу городскую систему управления. Моё обращение сейчас адресовано больше к молодым людям в возрасте за 30 лет, чтобы они не думали, что им вступать в коллегию бессмысленно. Это совсем не так. Глава города расценивает Молодёжную коллегию как кадровый резерв администрации и подведомственных учреждений.

Попасть в Молодёжную коллегию можно исключительно по результатам конкурсного отбора, который состоит из четырёх этапов. До 17 мая желающие (молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет) могут подать заявку и необходимый пакет документов по адресу: ул. Советская, 9, каб. 3.15. Ознакомиться со списком необходимых документов можно на официальном сайте администрации Норильска. Далее конкурсантов ждут тестирование, защита экспертно-аналитической работы и собеседование. Проектная заявка — один из основных документов для конкурсной комиссии, в котором нужно отразить видение и приоритеты развития Норильска на конкретном примере. Важно, чтобы в ней были прописаны цели, задачи, возможные механизмы реализации, а также расчёт стоимости проекта. Чтобы отбросить сомнения нерешительных, но при этом талантливых молодых людей и девушек, Владимир Баринов поделился личным опытом аналогичной работы в Молодёжной коллегии при губернаторе Санкт-Петербурга:

- У нас было очень много проектов, которые не требовали финансирования, только проработки механизмов. Например, в Питере среди туристов очень востребовано посещение крыш городских домов. В рамках этого проекта коллегия проработала со всеми профильными ведомствами города документ, регламентирующий технические требования по дополнительному оборудованию, которым должна соответствовать крыша, чтобы экскурсии проводились с соблюдением всех требований безопасности. Документ также содержал требования к экскурсоводам. Таким образом, экскурсии были легализованы и абсолютно безопасны. Мне кажется, Норильск очень похож на Питер, об этом многие говорят. И я как человек, родившийся в Ленинграде, это подтверждаю. Считаю, что подобная инициатива могла быть реализована и здесь, учитывая огромное внимание, которое уделяется развитию туризма.

Экспертно-аналитическая работа состоит из восьми пунктов, каждый из них будет оцениваться по десятибалльной шкале. Оценивать работу будут заместители главы города — каждый по своему направлению. Особое внимание уделяется качеству подготовки самой презентации, умению участника конкурса представить свой проект, проработке актуальности и новизне проекта, правильности формулировки задач и целей, а также умению рассчитать финансирование, если он требуется, и, конечно же, пользе, которую получит город от реализации проекта. Конкурс продлится до середины июня.

Если у вас появилось желание, но все ещё остались вопросы, вы можете задать их по телефону: 8-908-032-95-52 в будни с 09.00 до 19.00 или по электронной почте: mk@norilsk-city.ru