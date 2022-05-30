Более 1,4 млн пользователей скачали приложение «Госуслуги Авто»

Благодаря новым возможностям приложения предъявлять СТС в электронном виде сегодня могут не только собственники автомобиля, но и водители, которым доверено управление транспортным средством. СТС отображается в приложении в виде QR-кода. Кроме того, данные об автомобиле попадают в приложение из реестра транспортных средств ГИБДД, поэтому всегда актуальны.

Используя новые возможности «Госуслуга Авто» автовладельцы могут:

– делегировать управление своим автомобилем другому водителю. Для этого нужно указать в приложении его ФИО, дату рождения, номер водительских прав и срок, на который доверяется управление. Водитель также сможет предъявлять СТС доверенного автомобиля инспектору ГИБДД через «Госуслуги Авто»;

– посмотреть перед покупкой историю автомобиля и скачать выписку из государственного реестра транспортных средств ГИБДД;

– записаться на регистрацию автомобиля и замену водительского удостоверения в ГИБДД.

Скачать приложение можно в Google Play или App Store. Данные будут автоматически загружены при авторизации в личном кабинете портала «Госуслуги».