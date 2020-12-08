Более 155 тысяч заявлений поступило на выплату пособий на детей от 3 до 7 лет в регионе

Общая сумма выплат детского пособия в Красноярском крае уже превысила 6,7 млрд рублей.

- Пособия назначены на 107,8 тыс. детей нашего региона. И это нововведение стало весомой помощью семьям от государства наряду с другими мерами социальной поддержки, которые предусмотрены в рамках нацпроекта «Демография», – сообщила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Также были случаи, когда заявления были отклонены из-за неточностей, связанных с неполным указанием всех членов семей, неверным адресом или номером счёта для перечисления. Но это не значит, что заявление нельзя подать повторно.

- Если это будет сделано еще в 2020 году, можно получить пособие за весь год или период с возникновения права на льготу, – пояснили в краевом управлении социальной защиты населения.

Для назначения пособия во внимание берётся среднедушевой доход семьи. Многие могли получить отказ из-за превышения дохода. При его расчёте учитывается период за 12 месяцев, предшествующих 6 месяцам перед месяцем подачи заявления.

- Если семья подала заявление в июле, то их среднемесячный доход рассматривался за период с января по декабрь 2019 года. В это время, например, могли быть какие-то финансовые поступления, существенно увеличившие среднедушевой семейный доход. Обратившись же повторно в декабре, этот период может уже не включиться, и тогда у семьи появятся все основания для получения выплаты, – добавили в ведомстве.