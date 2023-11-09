Более 18 тысяч женщин края в этом году воспользовались электронным родовым сертификатом

В этом году объём перечисленных Отделением СФР по Красноярскому краю в медицинские организации средств за оказанные услуги женщинам и новорождённым составил более 214 млн рублей.

«Средства направлены женским консультациям на оплату услуг, оказанных в связи с беременностью, родильным домам – в связи с рождением детей, детским поликлиникам – в связи с проведением профилактических медицинских осмотров в первый год жизни. Программа «Родовой сертификат» является частью национального проекта «Здоровье» и позволяет бесплатно получать качественную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения», — пояснила управляющий ОСФР по Красноярскому краю Елена Лапко.

Документ формируется при первом посещении в женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Сертификат может также оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребёнка.

Сегодня предоставлять бланк сертификата женщинам не требуется. СФР автоматически передаёт необходимые данные: о постановке на учёт в женской консультации, а также данные о том, что роды успешно приняты и были оказаны услуги по профилактическому наблюдению ребёнка в течение первого года жизни. Переход на электронную форму родового сертификата значительно упростил для медицинских работников процедуру заполнения документа, а для женщин отменил необходимость носить с собой и предъявлять бумажный бланк.

По данным информационно-аналитической системы Фонда, Красноярский край является лидером рождаемости в Сибирском федеральном округе. Стоимость родового сертификата на данный момент составляет 12 тысяч рублей. Электронный документ не обналичивается, денежные средства сразу направляются в медицинские организации.