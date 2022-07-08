МАУ ИЦ «Норильские новости»

Более 200 врачей и фельдшеров из сельских территорий получат денежную поддержку

Более 200 врачей и фельдшеров из сельских территорий получат денежную поддержку

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Более 200 врачей и фельдшеров из сельских территорий получат денежную поддержку

Вчера, 7 июля, состоялось заседание Законодательного собрания, на котором депутаты приняли поправки в закон о единовременных компенсационных выплатах некоторым категориям медработников.

Более 200 врачей и фельдшеров из сельских территорий получат денежную поддержкуБолее 200 врачей и фельдшеров из сельских территорий получат денежную поддержкуБолее 200 врачей и фельдшеров из сельских территорий получат денежную поддержку

Денежную поддержку получат врачи и фельдшеры, которые приедут работать в сельские территории или в города, где население составляет до 50 тысяч человек.

Как сообщил замминистра здравоохранения края Михаил Родиков, в этом году планируется предоставить поддержку 118 врачам и 86 фельдшерам.

Дифференцированные выплаты установлены в краевом законе, по которому врачи получат от 1 до 2 млн рублей, а фельдшеры и акушерки – от 500 тысяч до 1 млн рублей. Размер компенсации зависит от месторасположения населенного пункта.

Раньше молодые медики, которые устраивались на работу в родное село или поселок, не могли претендовать на выплату. Теперь же им полагаются «подъемные».

Вице-спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов отметил, что законопроект поможет решить кадровые проблемы в здравоохранении. К тому же программу необходимо расширять и увеличивать число людей, которые могут воспользоваться поддержкой.

«Вопросами кадрового дефицита в медицине мы занимаемся очень плотно. Уверен, в начале следующего парламентского сезона мы вновь вернемся к этой теме», – подчеркнул председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев.

8 июля в 12:32 900
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