Более 25 тысяч человек с инвалидностью ОСФР по Красноярскому краю обеспечило техническими средствами реабилитации (ТСР)

Порядка 20 319 человек получили 6 512 995 ТСР в натуральном виде. Также 1080 граждан с инвалидностью получили 57 509 ТСР по оформленным электронным сертификатам, которыми они самостоятельно оплатили необходимые изделия. Ещё 3624 человека с инвалидностью получили компенсацию средств за 487 056 самостоятельно приобретённых ТСР.

Люди с инвалидностью могут самостоятельно выбрать, как получить технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия. Чтобы получить ТСР в натуральной форме, нужно подать заявку в Социальный фонд России. Также можно приобрести ТСР самостоятельно, а Социальный фонд выплатит компенсацию, или купить ТСР в специализированном магазине на средства электронного сертификата.

В июне возможности электронного сертификата были расширены, а в перечень ТСР включены протезы верхних и нижних конечностей. По сертификату сегодня можно приобрести около 270 различных средств реабилитации, включая индивидуальные изделия, сделанные на заказ. Соцфонд разработал электронный каталог ТСР для подбора и приобретения технических средств реабилитации. Кроме того, на сайте можно рассчитать суммы компенсации и электронного сертификата, а также получить другую полезную информацию. По электронному сертификату получить изделие можно в течение восьми дней, тогда как закупка по контракту может занять до трёх месяцев.

Заявки на обеспечение ТСР принимаются онлайн на портале госуслуг, в клиентских офисах СФР и в отделениях МФЦ.