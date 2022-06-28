Более 250 предпринимателей края привлекли финансирование при помощи «зонтичных» поручительств

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл Коломийцев, министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец и руководитель Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

«Работа над развитием системы мер поддержки предпринимателей станет ещё интенсивнее. Это связано с тем, что мы рассматриваем текущую экономическую ситуацию как время больших возможностей для Красноярского края, учитывая ресурсы нашего бизнеса. В течение лета будет сформирован очередной пакет региональных мер поддержки, который станет носить более стимулирующий и инвестиционный характер. Также мы понимаем, что для любого бизнеса основная мера поддержки – это стабильный и долгосрочный спрос. Поэтому в крае ведётся работа над созданием новых форматов кооперации малых и средних компаний с крупным бизнесом», – рассказала Анна Гарнец.

На встрече предпринимателям региона напомнили, что для бизнеса разработаны антикризисные программы кредитования. Чтобы взять кредит, можно воспользоваться «зонтичным» поручительством Корпорации МСП. По данным на середину июня в этом году более 250 предпринимателей края получили гарантии и поручительства Корпорации МСП на сумму более 2,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество получателей гарантийной поддержки увеличилось более чем в пять раз. Главную роль в расширении охвата играет «зонтичный» механизм предоставления поручительств.

«Микро- и малый бизнес больше всего нуждается в поручительствах, так как может не обладать необходимым для получения кредита залогом. В этом случае предприниматели могут привлечь финансирование с использованием «зонтичного» механизма. 50% риска при этом возьмет на себя Корпорация, а поручительство будет выдано в банке в момент получения кредита», – рассказал Кирилл Коломийцев.

Также молодым и начинающим предпринимателям теперь доступны льготные банковские кредиты, по которым можно покрыть риски до 90% за счёт совмещения «зонтичного» механизма и поручительства регионального центра «Мой бизнес», который работает в крае в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Для всех остальных представителей малого и среднего бизнеса решено при таком совмещении повысить покрытие поручительств по кредитным обязательствам до 70%.

Ещё одно направление поддержки – расширение рынков сбыта. В этом году будет разработан специальный механизм «офсетных» договоров в рамках 223-ФЗ. Крупнейшие заказчики смогут заключать долгосрочные договоры с малым и средним бизнесом. Это гарантирует компаниям из сферы малого и среднего предпринимательства сбыт продукции. В этом году крупные компании с госучастием заключили договоры закупки по 223-ФЗ с малым и средним бизнесом Красноярского края на общую сумму более 33,7 млрд рублей.

Подробнее о работе Корпорации МСП предприниматели региона могут узнать на сайте.