Более 400 тысяч жителей Красноярского края уже привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Краевое министерство здравоохранения сообщает, на 5 юля в Красноярском крае первым компонентом вакцинировались 430 924 человека, вторым — 312 769 человек.

На этой неделе в регион поступило ещё 30 тысяч доз препарата «Спутник V». Вакцина уже распределена по прививочным пунктам:

– в Центральном районе: ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22; Солнечный пр., 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44; пл. Металлургов, 10 — СРК «Арена», (пункт работает по выходным с 12.00 до 18.00);

– в районе Талнах: ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77;

– в районе Кайеркан: ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.

Чтобы привиться, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.