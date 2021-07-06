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Более 400 тысяч жителей Красноярского края уже привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Более 400 тысяч жителей Красноярского края уже привились первым компонентом вакцины от коронавируса

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Более 400 тысяч жителей Красноярского края уже привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Более 400 тысяч жителей Красноярского края уже привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Краевое министерство здравоохранения сообщает, на 5 юля в Красноярском крае первым компонентом вакцинировались 430 924 человека, вторым — 312 769 человек.

На этой неделе в регион поступило ещё 30 тысяч доз препарата «Спутник V». Вакцина уже распределена по прививочным пунктам:

– в Центральном районе: ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22; Солнечный пр., 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44; пл. Металлургов, 10 — СРК «Арена», (пункт работает по выходным с 12.00 до 18.00);

– в районе Талнах: ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77;

– в районе Кайеркан: ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.

Чтобы привиться, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Фото Ирина Яринская
6 июля в 14:44 320
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