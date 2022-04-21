Более 46,5 миллиона рублей дополнительно выделят на развитие образования

Порядка 28 млн рублей будет выделено на проведение различных работ в детских садах Норильска (устранение требований надзорных органов в части пожарной безопасности, ремонт в учреждениях — ремонт бассейна, системы отопления, монтаж тёплых полов и пр.). Дополнительные средства дошкольным учреждениям потребуются и в связи с подорожанием продуктов питания.

Около 16,5 млн рублей из местного бюджета направят на сферу общего образования — средства пойдут на устранение и предотвращение замечаний и предписаний надзорных органов, проведение работ в целях соблюдения температурного режима в школах и ремонтов помещений.

Ещё порядка 2 млн рублей пойдут на отдых и оздоровление детей и подростков: дополнительные средства потребовались на организацию питания в городских оздоровительных лагерях и военно-патриотическом лагере «Мальчишки Севера» в связи с увеличением стоимости продуктов питания.

После проведённой корректировки общий объём финансирования программы «Развитие образования» составит более 11,6 млрд рублей. Предложенные изменения депутаты согласовали, рекомендовав учесть их на очередной сессии городского Совета при рассмотрении корректировки бюджета.