Более 50% норильчан не оплачивают штрафы вовремя

Сотрудники полиции напоминают, что на оплату административного штрафа даётся 60 дней со дня вступления постановления о его наложении в законную силу. В случае неуплаты копии постановлений о назначении штрафа передаются в службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства.

Далее должник несёт административную ответственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», что влечёт за собой наложение штрафа в двукратном размере. Также санкция статьи предусматривает административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Сотрудники полиции отмечают, что административный штраф должен быть оплачен не только своевременно, но и строго по реквизитам, указанным в постановлении. В противном случае он считается неоплаченным, и виновное лицо привлекается к ответственности.

Информацию о правонарушениях и неоплаченных административных штрафах (без учёта ГИБДД) можно уточнить по адресу: ул. Ленинградская, 13а, каб. № 102, 109 при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Сюда же можно предоставить информацию об уплате штрафа. Телефон 22-20-51.

Информацию о штрафах по линии ГИБДД можно получить по тому же адресу в кабинете № 7. Телефон для справок - 22-87-19.