Более 52 тысяч детей от 3 до 7 лет из многодетных семей Красноярья получают ежемесячное пособие в повышенном размере

С этого года размер выплаты на детей от 3 до 7 лет составляет 50%, 75% или 100% от величины регионального детского прожиточного минимума.

«Всего в крае ежемесячное пособие получают родители 71 тысячи детей, а для более 47 тысяч из них выплата предоставляется в максимально возможном размере. На эти цели выделяются значительные средства как из федерального, так и из регионального бюджетов. С начала года общая сумма выплат на детей от трёх до семи лет включительно уже составила более 6,5 миллиарда рублей. Государственная помощь способствует снижению уровня бедности и повышению качества жизни семей, что является одной из главных целей национального проекта «Демография», - сообщила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Для оформления пособия родителям необходимо предоставить сведения о доходах от трудовой деятельности. Если у одного из двух родителей нет официального трудоустройства, то им отказывается в назначении выплаты.

«Выход из ситуации есть. Когда гражданину трудно найти работу, мы предлагаем ему рассмотреть возможность заключить социальный контракт на создание своего дела или развитие личного подсобного хозяйства, получив при этом средства в размере до 250 или до 100 тысяч рублей соответственно. Через некоторое время после заключения соглашения такие родители смогут повторно обратиться за государственной помощью», - добавила Ирина Пастухова.

Также в выплате могут отказать семьям, которые не являются многодетными и имеют несколько автомобилей. При этом может возникнуть ситуация, что машины на момент подачи заявления находятся в розыске или под арестом. В ближайшее время в правительстве России будут подготовлены и приняты изменения, согласно которым такой автотранспорт учитываться не будет.

Подать заявление на перерасчёт выплаты можно до 31 декабря 2021 года: с помощью портала «Госуслуги», через МФЦ или отделения соцзащиты по месту жительства.