Более 5,5 тысяч детей-северян в этом году отдохнули в детских оздоровительных лагерях

Всего летом отдохнули 5724 ребёнка-северянина, в том числе 205 сирот. 3411 детей отдыхали в регионе, а ещё 2313 — за его пределами. На организацию отдыха было израсходовано 134,4 млн руб.

Так, например, в Норильске был организован оздоровительный лагерь военно-патриотической направленности «Мальчишки Севера». В нём отдыхали 120 человек: мальчики 11-14 лет и девочки 11-13 лет.

С этого года по краевому закону дети Арктики могли бесплатно добраться до места отдыха в пределах региона, им было организовано питание и проживание. Эта мера соцподдержки значительно помогла родителям. Традиционно норильчане оздоравливались за счёт средств муниципального образования, а также за счёт ЗАО «Норникель».

Кроме того, сейчас на Таймыре заключён доп. контракт на оздоровление ещё 55 детей по программе «Дети Арктики». Общий объём финансирования по программе, включая средства федерального бюджета, составил свыше 81 млн руб.

«Мы провели большую совместную работу по совершенствованию нормативно-правовой базы для улучшения организации детского летнего отдыха. У нас всё получилось удачно. Теперь нам предстоит наметить мероприятия по подготовке оздоровительной кампании следующего года», — подвела итог председатель комитета Людмила Магомедова.