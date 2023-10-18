Более 55 тысяч жителей региона получают выплату по уходу за нетрудоспособными гражданами

Компенсационная выплата назначается трудоспособному неработающему гражданину, который не получает пенсию и пособие по безработице. Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей с учётом районного коэффициента. К лицам, за которыми можно осуществлять уход и получать компенсацию, относятся:

– инвалиды I группы;

– престарелые граждане, нуждающиеся в постоянном уходе по заключению лечебного учреждения;

– граждане, достигшие 80 лет.

Ежемесячная выплата назначается родителям (усыновителям), опекунам (попечителям) и другим лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы. Размер ежемесячной выплаты составляет 10 тысяч рублей.

Выплата устанавливается с учётом районного коэффициента и производится нетрудоспособному гражданину вместе с пенсией.

Период ухода засчитывается лицу, осуществляющему уход, в страховой стаж и учитывается в сумме индивидуальных пенсионных коэффициентов в размере 1,8 за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему гражданину формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

Оформление выплаты производится на основании заявления трудоспособного гражданина (того, кто будет осуществлять уход), а также согласия гражданина, нуждающегося в уходе (согласие ребёнка-инвалида не требуется).

Оформить документы можно через личный кабинет на портале «Госуслуги», через МФЦ или в клиентских службах Отделения СФР.