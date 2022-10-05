Более 600 детей с севера Красноярского края бесплатно отдохнули на юге по программе «Дети Арктики»

О том, как прошла летняя оздоровительная кампания для детей-северян, рассказали на комитете Законодательного Собрания по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов.

Летом на Таймыре, в Норильске, Эвенкии и Туруханском районе работали 48 лагерей с дневным пребыванием. В них отдохнули 2892 ребенка, из них 807 — бесплатно. В загородных оздоровительных лагерях в пределах края побывали 264 ребёнка. На это в краевом бюджете заложено 37 млн рублей.

В этом году впервые в рамках федеральной программы «Дети Арктики» организовали отдых детей за пределами края. Всего направлено на отдых 633 ребёнка в лагеря Ставропольского, Краснодарского и Приморского края, при этом план был 560. На данные цели предусмотрено 97,5 млн рублей, из них федеральные средства — 54 млн рублей. Не считая отдыхающих по программе, за пределы края было направлено 1380 детей: 1334 ребёнка из Норильска, 46 — из Туруханского района.

«Мы очень ждали программу «Дети Арктики». Бесплатными были не только путевки в оздоровительные лагеря. За счёт средств краевого бюджета оплачены проезд до точек сбора и питание в пути. Я разговаривала с родителями, они очень благодарны за такую организацию отдыха. Будем работать над тем, чтобы дети юга Эвенкии тоже попали в эту программу», — отметила председатель комитета Людмила Магомедова.