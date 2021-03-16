Более 600 норильских школьников писали сегодня пробный ЕГЭ по русскому языку
Более 600 норильских школьников писали сегодня пробный ЕГЭ по русскому языку
Это мероприятие проводится во всём Красноярском крае. Основная задача - проверить техническую готовность школ к проведению единого государственного экзамена.
Будущим выпускникам измерили температуру на входе, обработали руки антисептиком и проводили в аудитории - в каждой может находиться не более десяти учеников. Вместе с ними находятся два преподавателя, ещё один дежурит в коридоре, на случай, если ребёнку захочется выпить воды или понадобится принять лекарство. В аудиториях распечатываются контрольно-измерительные материалы, дети выполняют задания, затем листы сканируют и отправляют в центр обработки результатов - сначала в краевой, а оттуда в федеральный. Специалисты экзаменационной комиссии проверяют работы, утверждают результаты и отправляют их обратно в Норильск. Если выпускник не согласен с итогами ЕГЭ, он может подать апелляцию.
Главное отличие пробного экзамена от основного - отсутствие видеонаблюдения. В этом году ЕГЭ в Норильске впервые будет транслироваться онлайн, уже сейчас устанавливаются камеры видеонаблюдения. За происходящим на экзамене можно будет наблюдать в режиме реального времени на портале "Смотри ЕГЭ", однако доступно это будет только тем, кто зарегистрируется в качестве общественного наблюдателя. Для аккредитации родителям и работникам школ необходимо подать заявление директору учебного заведения не менее чем за месяц до тестирования.
Сегодня проверялась не только техническая сторона процедуры, но и выполнение санитарных норм и правил. Все работники школ были в масках и перчатках, между детьми соблюдалась социальная дистанция и при входе в пункт проведения мероприятия, и в самой аудитории.
Для того чтобы попасть на экзамен, надо пройти через металлоискатель. Елена Долгозвяга, руководитель пункта проведения экзамена, призывает детей не нервничать и не переживать:
- Самое главное - это настрой. Важно, чтобы спокоен был не только выпускник, но и вся семья. В школе прикладывают колоссальные усилия, чтобы ребёнок был готов к экзамену, в том числе и психологически. Но тревожность и волнение часто испытывают родители, именно для них мы предлагаем испытать процедуру ЕГЭ на себе 23 марта в 10.30. Они пройдут тот же путь, что и их дети. Чтобы стать участником проверки, достаточно обратиться к классному руководителю или директору школы, где учится ребёнок.