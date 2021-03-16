Более 600 норильских школьников писали сегодня пробный ЕГЭ по русскому языку

Будущим выпускникам измерили температуру на входе, обработали руки антисептиком и проводили в аудитории - в каждой может находиться не более десяти учеников. Вместе с ними находятся два преподавателя, ещё один дежурит в коридоре, на случай, если ребёнку захочется выпить воды или понадобится принять лекарство. В аудиториях распечатываются контрольно-измерительные материалы, дети выполняют задания, затем листы сканируют и отправляют в центр обработки результатов - сначала в краевой, а оттуда в федеральный. Специалисты экзаменационной комиссии проверяют работы, утверждают результаты и отправляют их обратно в Норильск. Если выпускник не согласен с итогами ЕГЭ, он может подать апелляцию.

Главное отличие пробного экзамена от основного - отсутствие видеонаблюдения. В этом году ЕГЭ в Норильске впервые будет транслироваться онлайн, уже сейчас устанавливаются камеры видеонаблюдения. За происходящим на экзамене можно будет наблюдать в режиме реального времени на портале "Смотри ЕГЭ", однако доступно это будет только тем, кто зарегистрируется в качестве общественного наблюдателя. Для аккредитации родителям и работникам школ необходимо подать заявление директору учебного заведения не менее чем за месяц до тестирования.

Сегодня проверялась не только техническая сторона процедуры, но и выполнение санитарных норм и правил. Все работники школ были в масках и перчатках, между детьми соблюдалась социальная дистанция и при входе в пункт проведения мероприятия, и в самой аудитории.

Для того чтобы попасть на экзамен, надо пройти через металлоискатель. Елена Долгозвяга, руководитель пункта проведения экзамена, призывает детей не нервничать и не переживать:

- Самое главное - это настрой. Важно, чтобы спокоен был не только выпускник, но и вся семья. В школе прикладывают колоссальные усилия, чтобы ребёнок был готов к экзамену, в том числе и психологически. Но тревожность и волнение часто испытывают родители, именно для них мы предлагаем испытать процедуру ЕГЭ на себе 23 марта в 10.30. Они пройдут тот же путь, что и их дети. Чтобы стать участником проверки, достаточно обратиться к классному руководителю или директору школы, где учится ребёнок.