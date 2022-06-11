Более 700 кубов мусора собрали норильчане на субботнике
Более 700 кубов мусора собрали норильчане на субботнике
Больше всего мусора было в Центральном районе — 516 кубов, в Кайеркане — 137, в Талнахе — 84,4. Итого: 737,4 куб. м мусора со 151 участка.
На уборку сегодня вышли около пяти тысяч человек — это сотрудники городской администрации, «Норникеля», частные предприниматели и неравнодушные горожане. Всех участников субботника снабдили необходимым инвентарём.
В вывозе мусора было задействовано более 150 единиц техники: погрузчики, самосвалы и другая техника.
Это не последний субботник в июне. Глава города Дмитрий Карасев сообщил, что норильчане вновь выйдут на уборку любимого города.