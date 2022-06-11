МАУ ИЦ «Норильские новости»

Более 700 кубов мусора собрали норильчане на субботнике

Более 700 кубов мусора собрали норильчане на субботнике

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Более 700 кубов мусора собрали норильчане на субботнике

Больше всего мусора было в Центральном районе — 516 кубов, в Кайеркане — 137, в Талнахе — 84,4. Итого: 737,4 куб. м мусора со 151 участка.

Более 700 кубов мусора собрали норильчане на субботникеБолее 700 кубов мусора собрали норильчане на субботникеБолее 700 кубов мусора собрали норильчане на субботникеБолее 700 кубов мусора собрали норильчане на субботникеБолее 700 кубов мусора собрали норильчане на субботникеБолее 700 кубов мусора собрали норильчане на субботникеБолее 700 кубов мусора собрали норильчане на субботникеБолее 700 кубов мусора собрали норильчане на субботникеБолее 700 кубов мусора собрали норильчане на субботнике

На уборку сегодня вышли около пяти тысяч человек — это сотрудники городской администрации, «Норникеля», частные предприниматели и неравнодушные горожане. Всех участников субботника снабдили необходимым инвентарём.

В вывозе мусора было задействовано более 150 единиц техники: погрузчики, самосвалы и другая техника.

Это не последний субботник в июне. Глава города Дмитрий Карасев сообщил, что норильчане вновь выйдут на уборку любимого города.

Фото Витас Бенета
11 июня в 17:22 500
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