МАУ ИЦ «Норильские новости»

Более 800 детей работников предприятий группы «Норникель» отдохнут этим летом на черноморском побережье

Более 800 детей работников предприятий группы «Норникель» отдохнут этим летом на черноморском побережье

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Более 800 детей работников предприятий группы «Норникель» отдохнут этим летом на черноморском побережье

На детский отдых в 2021 году в Норильском дивизионе предусмотрено 176 млн рублей.

Более 800 детей работников предприятий группы «Норникель» отдохнут этим летом на черноморском побережье

Приём заявлений на выделение путёвки в оздоровительный лагерь от сотрудников компании уже начался и продлится до 30 марта. Как и прежде, дети работников отдохнут в санаторно-оздоровительном лагере «Вита» (г. Анапа). Об этом рассказал начальник отдела оздоровления и отдыха работников управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала «Норникеля» Александр Толочко.

Запланировано два заезда детей в возрасте от 7 до 16 лет (включительно) на 41 день: первая смена — с 3-4 июня по 13-14 июля, вторая смена — с 14-15 июля по 23-24 августа. В лагерь принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний, на основании справки от педиатра и санаторно-курортной карты. Стоимость путёвки для родителей, с учетом компенсаций от предприятия, составит 17,5 тысячи рублей.

В лагере «Вита» норильчане будут отдыхать уже в 11-й раз. Он находится на западе города-курорта Анапы, в посёлке Витязево, на первой береговой линии. Для детей предусмотрено пятиразовое питание и проживание в однокомнатных номерах со всеми удобствами (по три-четыре человека). Для купания выделен собственный огороженный песчаный пляж, а также крытый бассейн с подогреваемой водой. Также на территории лагеря есть футбольное поле, площадки для игр в баскетбол, волейбол, поле с гимнастическими снарядами, теннисные столы, тренажерный зал, летняя эстрада, библиотека, прачечная, детское кафе, магазин, кинотеатр и др. Территория лагеря находится под круглосуточной охраной, оснащена медицинскими и спасательными постами.

Лагерь имеет статус детского санатория и обладает качественной лечебной базой: клинико-диагностическая и биохимическая лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, тракционной терапии и вибромассажа, лечебной физкультуры с тренажёрными залами, бювет с минеральной водой, кислородные коктейли, фитобар, крытый лечебный бассейн, отделения термотерапии (кедровая сауна) и аэрогидропатии, а также «сухая» углекислая ванна, грязелечебница, массажные и стоматологические кабинеты, ингалятории, ЛОР-кабинет и так далее. Дети в период отдыха смогут пройти курс санаторно-курортного лечения при заболеваниях органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы, желудочно-кишечного тракта или просто пройти общеукрепляющие процедуры.

В лагере для детей запланировано проведение различных культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, занятия в кружках, при условии снятия ограничений из-за пандемии дополнительно будут организованы выездные экскурсии. Традиционно в подарок от «Норникеля» дети получат памятные комплекты формы с корпоративной символикой.

«Перевозка детей в оздоровительные лагеря из Норильска до Анапы и обратном направлении будет осуществляться чартерными рейсами авиакомпании NordStar. Стоимость проезда по маршруту Норильск-Анапа-Норильск составит 50 тысяч рублей и будет полностью возмещена родителям в рамках действующего в компании Положения о компенсации работникам и членам их семей расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», - резюмировал Александр Толочко.

За более подробной информацией родителям, желающим отправить своих детей в черноморскую здравницу, необходимо обратиться в службу по работе с персоналом своего предприятия.

Фото из открытых источников
18 марта в 10:23 160
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