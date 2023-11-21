Более девяти миллиардов рублей получил малый и средний бизнес Красноярского края под поручительства НГС в этом году

«Доступное финансирование – основной запрос бизнеса в условиях перестройки производственных процессов, изменения логистики, переориентации на новые рынки. Поэтому Корпорация МСП, региональные гарантийные организации помогают предпринимателям привлекать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда собственного залога нет или его недостаточно», – отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Напомним, многоуровневая гарантийная система наряду с льготными программами позволяет облегчить кредитование сектора, в том числе по банковским продуктам. Положительная динамика говорит о востребованности и эффективности инструмента: объём финансовой поддержки в рамках НГС в регионе за девять месяцев 2023 года вырос на 21% по сравнению с показателями января - сентября 2022 года (порядка 7,8 млрд).

«Национальная гарантийная система для предпринимателя – это поручитель в лице государства, которое берёт на себя часть его рисков и позволяет привлекать средства даже в ситуации отсутствия залога. С точки зрения отраслей за январь - сентябрь текущего года максимальный прирост объёмов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в рамках НГС в России был зафиксирован в сфере гостиниц и общепита (в 2,6 раза), в транспортировке и хранении (в 2,3 раза). Кроме того, сфера информации и связи показала за три квартала двукратный рост», – добавил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По абсолютным показателям объёмов финансовой поддержки МСП по итогам трёх кварталов в целом по России первое место занимает торговля (234,2 млрд рублей), затем следуют обрабатывающие производства (199,6 млрд). Замыкают топ лидирующих отраслей транспортировка, хранение и сельское хозяйство (соответственно 69,4 и 38,3 млрд рублей).