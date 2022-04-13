Более полутора млн школьников и 220 тысяч учителей зарегистрировались на платформе «Цифровой образовательный контент»

Благодаря собранным на платформе курсам и материалам школьники, студенты и преподаватели могут бесплатно в онлайн-режиме получить дополнительные знания по программированию, финансовой грамотности, иностранным языкам и другим профильным предметам.

«Для правительства важно повышать доступность образования, создавать условия для получения дополнительных знаний по интересующим учащихся направлениям. Благодаря этому сервису студенты и школьники получили расширенный выбор верифицированного образовательного контента, а преподаватели – возможность освоить ключевые компетенции цифровой образовательной среды. За полгода с момента запуска к проекту присоединились 20 тысяч образовательных организаций из 85 регионов России. К 2024 году пройдут регистрацию и получат бесплатный доступ к материалам все образовательные организации общего и среднего профессионального образования», – сообщил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ.

Инициаторами создания платформы стали Минцифры и Минпросвещения РФ. Студентам, школьникам и преподавателям в личном кабинете на сайте educont.ru доступны курсы «Учи.ру», «Фоксфорда», «Мобильного электронного образования», «1С: Урок», «Нового диска» и других производителей современного цифрового образовательного контента.

«Онлайн-платформа «Цифровой образовательный контент» расширяет доступ для педагогов и учащихся к профильным онлайн-курсам в дополнение к традиционным занятиям. Школы и организации среднего профессионального образования могут эффективнее выстраивать образовательный процесс и формировать индивидуальный подход к обучению каждого ученика», – пояснил директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.