Более восьми тысяч человек собрались в Дудинке на празднование Дня города

Помимо концерта «Моя судьба в истории Дудинки» в сердце столицы Таймыра развернулись тематические площадки, торговые ряды и летние кафе, а также фотозоны, где каждый мог сделать снимок на память.

В День города Набережную площадь посетили не менее 8100 человек. Все желающие могли угоститься дудинскими пирогами: для дегустации заготовили сто килограммов выпечки с вишней, брусникой и курицей — всего две тысячи порций. Посоревноваться в силе, ловкости и сплочённости горожане могли в спортивной зоне — здесь работала площадка с надувными аттракционами «Тимбилдинг». Её посетили порядка 250 человек.

В финале празднования 355-летия Дудинки среди 355 участников была разыграна лотерея «Улыбка фортуны». В числе призов — плазменный телевизор, микроволновая печь, робот-пылесос, мобильный телефон, наушники и другие награды. Организатором лотереи выступил городской Дом культуры.