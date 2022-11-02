Более восьми тысяч предпринимателей края воспользовались скидкой на приобретение отечественного софта

Предприятия и организации края активно внедряют в свою работу отечественные цифровые решения. С января по сентябрь этого года 3524 субъекта малого и среднего бизнеса, в том числе 917 юридических лиц и 2607 индивидуальных предпринимателей приобрели ПО на сумму более 19 млн рублей.

Лицензии на использование отечественного ПО можно заказать на цифровой платформе МСП.РФ, которая создана и развивается корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

На сайте для бизнеса доступны 140 программных продуктов от 49 ИТ-компаний. Это системы для организации документооборота, сервисы по работе с клиентами, решения для торговли, логистики, системного администрирования, автоматизации технической поддержки внутри компании и другие программы для решения различных задач еще в 12 сферах предпринимательства.

Подробная информация о покупке ПО за полцены также размещена на сайте Российского фонда развития информационных технологий: рфрит.рф/msp.