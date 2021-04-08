Большая часть преступлений в городе — мошенничества и кражи с банковских карт

Такие данные на общегородской планёрке, проходившей под председательством главы Норильска Дмитрия Карасева, озвучил Олег Мусихин, начальник Норильского ОМВД.

- Вопреки устоявшемуся мнению о том, что чаще всего обманутыми оказываются пожилые граждане, нередко жертвами мошенников становятся молодые люди, причём занимающие серьёзные должности. Нам важно активизировать все возможности профилактической работы для снижения количества этого вида преступлений, - отметил он.

В целом оперативная ситуация в городе спокойная: в первом квартале снизилось число регистрируемых преступлений, при этом рост раскрываемости превысил показатели других территорий края. В марте было совершено 35 преступлений против жизни и здоровья граждан (все раскрыты) и 98 имущественных правонарушений - в половине случае виновные известны.

- К началу лета ожидаем пересмены вахтовиков, в связи с чем возможен всплеск преступности на бытовой почве. Нужно организовать контроль за прибывшими гражданами. Упор с учётом криминогенной ситуации сделаем на профилактике преступлений в сфере информационных технологий, миграционной сфере, продолжим мероприятия по контролю алкогольного рынка и незаконного оборота наркотиков. Последняя тема является болезненной повсеместно. Только в марте в Норильске выявлено девять лиц, причастных к подобным правонарушениям, в том числе три сбытчика. Причём высокие технологии проникли и сюда - крупные партии наркотиков распространяются через интернет-магазины, - рассказал Олег Мусихин.

Что касается ситуации на дорогах города, в первом квартале 2021 года было зарегистрировано 1516 нарушений ПДД. Их число по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократилось, меньше людей получили травмы, погибших нет.