Большая норильская экспедиция - 2021 завершилась

«На протяжении нескольких месяцев представители 11 научных организаций СО РАН проводили тщательное изучение состояния водоёмов и почв полуострова Таймыр. Суммарно за три этапа было отработано более 100 точек и отобрано свыше тысяч проб общим весом порядка 800 кг», - сообщают в пресс-центре экспедиции.

В этом году одним из важных направлений экспедиции стали ихтиологические исследования, в которых учёным помогали представители коренных малочисленных народов Таймыра.

«Ранее мы называли предварительные цифры по содержанию углеводородов в водоёмах, поскольку приборный анализ по ряду параметров проводился на месте. ПДК (предельно допустимые концентрации) оказались превышены только в одной точке, на ручье Надеждинский (Безымянный), и то совсем незначительно, на тысячные доли грамма. Только в условиях лаборатории учёные смогут за счёт применения спектрографии определить характер происхождения углеводородов - природный или техногенный», - заявил руководитель полевых работ экспедиции, директор научно-исследовательского центра «Экология» СО РАН Николай Юркевич.

Также после лабораторных исследований станут известны результаты эксперимента с углеводородопоглощающими микроорганизмами, который был проведён под руководством кандидата химических наук Юлии Глязнецовой из якутского Института проблем нефти и газа СО РАН. Результаты покажут, насколько упало содержание углеводородов вследствие применения препарата.