Большая норильская экспедиция этим летом продолжится

В этом году состав учёных останется прежним. Как сообщает руководитель полевого этапа экспедиции Николай Юркевич, работы будут разделены на три этапа:

«На первом этапе мы сосредоточимся вокруг содержания углеводородов в паводковых водах. Затем исследуем состояние почв и донных отложений до начала запланированных на территории рекультивационных работ. Третий этап предполагает оценку эффективности предпринимаемых мер по ликвидации последствий загрязнения и анализ остаточных рисков».

В течение полугода экспедиторы планируют продвигаться по поверхностным водотокам - рекам Далдыкан, Амбарной, Пясина, озеру Пясино и фоновым территориям.

«Академический подход к полевым исследованиям отличается глубиной, обстоятельностью и повторяемостью экспериментальных методик, - подчеркнул вице-президент Российской академии наук, председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Николаевич Пармон, повторно ставший научным руководителем Большой норильской экспедиции. - Для СО РАН типична комплексность и мультидисциплинарность, когда выводы специалистов разных направлений - геофизики, гидрохимии и геохимии, мерзлото- и почвоведения, биологических дисциплин - не просто дополняют друг друга, а формируют единую картину. В отличие от прошлого сезона она будет отображаться не только в подробных отчётах, но и в цифровой модели исследуемых территорий и акваторий Таймыра. Я уверен, что комплексный полевой отряд СО РАН полностью выполнит стоящие перед ним ответственные задачи».

Экспедиция пройдёт на Таймыре в соответствии с соглашением между СО РАН и «Норникелем», заключённым в прошлом году. Как отметил вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев, Большая норильская экспедиция стала для компании одной из предпосылок формирования новой экологической стратегии «Норникеля».

«Её самый важный результат - адекватная оценка текущего экологического состояния и начало формирования новых подходов к ведению хозяйствования в Арктической зоне», - заявил Андрей Грачев, выразив уверенность, что материалы второго сезона Большой норильской экспедиции по объёму и значимости не уступят прошлогодним.