Большая норильская экспедиция стала лауреатом премии Eventiada IPRA GWA

Участники из 14 стран представляли свои конкурсные проекты. Среди них международные и национальные корпорации, общественные организации, государственные органы, рекламные агентства, а также активная молодёжь. В состав международного жюри вошли представители 35 национальных ассоциаций из 17 стран.

- Мы уже в 10-й раз награждаем победителей из Восточной Европы, России, СНГ и Средней Азии. Это большая ответственность, но и ещё большая радость — определять и чествовать лучшие компании. 2020 год стал переломным для всего человечества и знаковым для коммуникаций, изменились способы общения, донесения информации и вовлечения аудитории. На будущее мы уже видим два больших течения: дальнейшая цифровизация, а с другой стороны, на этом фоне всё большую важность будут приобретать человеческое общение и создание общественных ценностей. Организации будут всё чаще прислушиваться к человеку, и нас ожидают ещё больший коммуникационный плюрализм и отказ от принятых догм, — отметил президент премии Eventiada IPRA GWA Алексей Сафронов.