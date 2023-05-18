Больше 2500 юных норильчан этим летом отдохнут в выездных и городских лагерях
Больше 2500 юных норильчан этим летом отдохнут в выездных и городских лагерях
Инна Давыдова, и. о. заместителя главы Норильска по социальной политике, рассказала, что выезд запланирован для 1409 детей.
На юге Краснодарского края отдохнут 970 ребят, на курортах Кавказских Минеральных вод — 199, на юге Красноярья — 240.
В самом же Норильске откроются девять пришкольных лагерей. 1230 детей, включая 50 снежногорцев, будут отдыхать в 13 смен. 134 из них — по бесплатным путёвкам, 1096 — по путёвкам с частичной оплатой.
- Городской лагерь с круглосуточным пребыванием «Мальчишки Севера» остаётся крайне популярным среди горожан. В этом году он будет работать с 1 по 30 июня в школе № 9 для 120 ребят 11-14 лет. Второй год подряд он примет не только мальчиков, но и девочек, - пояснила Инна Давыдова. — Все городские лагеря получили разрешение. Коллективы сотрудников сформированы, персонал проходит медосмотры. С выездными лагерями проблем также нет, билеты забронированы, логистика проработана.
Подростки, желающие потрудиться и заработать первую зарплату, могут попробовать свои силы в трудовых отрядах школьников. Для тошевцев создадут 889 временных рабочих мест (на 64 больше, чем в 2022 году), из них 815 — в учреждениях, подведомственных администрации города, 74 — в жилищно-коммунальных организациях Норильска. Работать ребята будут с 13 июня по 11 августа.