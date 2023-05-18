Больше 2500 юных норильчан этим летом отдохнут в выездных и городских лагерях

На юге Краснодарского края отдохнут 970 ребят, на курортах Кавказских Минеральных вод — 199, на юге Красноярья — 240.

В самом же Норильске откроются девять пришкольных лагерей. 1230 детей, включая 50 снежногорцев, будут отдыхать в 13 смен. 134 из них — по бесплатным путёвкам, 1096 — по путёвкам с частичной оплатой.

- Городской лагерь с круглосуточным пребыванием «Мальчишки Севера» остаётся крайне популярным среди горожан. В этом году он будет работать с 1 по 30 июня в школе № 9 для 120 ребят 11-14 лет. Второй год подряд он примет не только мальчиков, но и девочек, - пояснила Инна Давыдова. — Все городские лагеря получили разрешение. Коллективы сотрудников сформированы, персонал проходит медосмотры. С выездными лагерями проблем также нет, билеты забронированы, логистика проработана.

Подростки, желающие потрудиться и заработать первую зарплату, могут попробовать свои силы в трудовых отрядах школьников. Для тошевцев создадут 889 временных рабочих мест (на 64 больше, чем в 2022 году), из них 815 — в учреждениях, подведомственных администрации города, 74 — в жилищно-коммунальных организациях Норильска. Работать ребята будут с 13 июня по 11 августа.