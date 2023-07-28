МАУ ИЦ «Норильские новости»

Больше внимания для Арктики: краевые депутаты прокомментировали визит Михаила Мишустина в Норильск

Больше внимания для Арктики: краевые депутаты прокомментировали визит Михаила Мишустина в Норильск

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Больше внимания для Арктики: краевые депутаты прокомментировали визит Михаила Мишустина в Норильск

Премьер-министр оценил, как реализуется «Серная программа» на «Надежде», и посетил объекты реновации.

Больше внимания для Арктики: краевые депутаты прокомментировали визит Михаила Мишустина в Норильск

Михаил Мишустин обратил внимание на позитивные изменения и подчеркнул, что договоренности по вопросам экологии между Минвостокразвития, краем, Норильском и «Норникелем» должны быть выполнены полностью. Главе правительства РФ представили отчёт о ходе масштабной реновации Норильска и комплексный план развития города.

Вице-спикер Законодательного собрания Дмитрий Свиридов считает, что этот визит ещё раз подчеркивает важность мероприятий, приводящихся в Заполярье: «Запуск «Серного проекта» — значимая часть федеральной экологической программы. Важно, что премьер-министр увидел собственными глазами, как реализуется комплексный план развития Норильска. Наш город достоин внимания федеральных властей, и оно должно послужить ему на пользу».

«Считаю, что на данном этапе комплексный план социально-экономического развития Норильска успешно реализуется. Надеюсь, что федеральные власти уделят пристальное внимание и Таймыру», — отметила председатель «северного» комитета Людмила Магомедова.

О необходимости тиражировать опыт Норильска говорит и краевой депутат Сергей Сизоненко: «Замечательно, что первые лица страны обращают всё больше внимания на Арктику. Реновация Норильска даёт ему вторую жизнь. Как представитель Таймыра хотел бы, чтобы его территория тоже не была обделена вниманием».

Фото пресс-служба Законодательного собрания края
28 июля в 16:47 600
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