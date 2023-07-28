Больше внимания для Арктики: краевые депутаты прокомментировали визит Михаила Мишустина в Норильск

Михаил Мишустин обратил внимание на позитивные изменения и подчеркнул, что договоренности по вопросам экологии между Минвостокразвития, краем, Норильском и «Норникелем» должны быть выполнены полностью. Главе правительства РФ представили отчёт о ходе масштабной реновации Норильска и комплексный план развития города.

Вице-спикер Законодательного собрания Дмитрий Свиридов считает, что этот визит ещё раз подчеркивает важность мероприятий, приводящихся в Заполярье: «Запуск «Серного проекта» — значимая часть федеральной экологической программы. Важно, что премьер-министр увидел собственными глазами, как реализуется комплексный план развития Норильска. Наш город достоин внимания федеральных властей, и оно должно послужить ему на пользу».

«Считаю, что на данном этапе комплексный план социально-экономического развития Норильска успешно реализуется. Надеюсь, что федеральные власти уделят пристальное внимание и Таймыру», — отметила председатель «северного» комитета Людмила Магомедова.



О необходимости тиражировать опыт Норильска говорит и краевой депутат Сергей Сизоненко: «Замечательно, что первые лица страны обращают всё больше внимания на Арктику. Реновация Норильска даёт ему вторую жизнь. Как представитель Таймыра хотел бы, чтобы его территория тоже не была обделена вниманием».