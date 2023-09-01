Новый учебный год встретил школьников не только задорным звонком, но и важными изменениями в образовательном процессе

Во всех российских школах вводятся федеральные основные общеобразовательные программы. Что это значит? До сих пор каждое учебное заведение могло выбрать программу обучения. В частности, учителя имели право сами выбирать учебники по предмету и трактовать учебные темы. Теперь для всех учебных заведений будет установлен единый стандарт среднего образования с определёнными программами и учебниками.

Кроме того, в школах появятся часы трудового воспитания. Учеников будут привлекать к уборке класса, дежурству, работе в библиотеке, на субботниках. Общественно полезная трудовая деятельность станет обязательной и на неё не потребуется разрешение родителей.

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) теперь будет называться «Основы безопасности и защиты Родины».

К «Разговорам о важном» по понедельникам добавится новый предмет — «Россия — мои горизонты» по четвергам. Занятия будут проходить в 6–11–х классах в рамках внеурочной деятельности и вводятся с целью помочь школьникам с выбором профессии.

Старшеклассники будут изучать историю по новым учебникам, в которых появятся разделы, посвящённые последним событиям в России и мире, и расширенные сведения о событиях XX века. Детям расскажут о новых регионах, СВО и санкциях. Эти нововведения затронут не только школьников, но и студентов.

На радость хорошистам в 2023/2024 учебном году в школы возвращается медаль «За особые успехи в учении» II степени (серебряная медаль) для выпускников, имеющих в аттестате не более двух четвёрок.

Вступает в силу новое постановление Министерства образования и науки РФ о переводе ребёнка в другую школу. Чтобы перейти в новое учебное заведение, родители или законные опекуны должны подать соответствующие документы лично, через заявление на портале «Госуслуги» или в МФЦ. Важно указать причину смены школы: закрытие учебного заведения; переезд семьи; трудности с усвоением программы; конфликты с учителями и сверстниками и другие.

В Норильске в 28 образовательных учреждениях вводится должность «советник директора по взаимодействию с молодёжными патриотическими организациями». По требованиям министерства просвещения на данную должность может заступить человек с высшим или средним специальным педагогическим образованием. Кандидаты будут работать на полставки советником директора, ещё полставки будут числиться в Российском детско–юношеском центре, который будет курировать их деятельность на территории города. В настоящий момент на должность советников представлены учителя, вожатые, старшие воспитатели, то есть те, кто может выполнять данную функцию.

– Большой акцент во всех образовательных учреждениях сделан на организацию досуга для учащихся. Школы подошли к этому процессу по–разному: кто–то видоизменил рекреации, сделал литературные и шахматные клубы, кто–то приобрёл специальное оборудование, чтобы разнообразить активность школьников не только на переменах, но и после уроков. Основная задача — сделать так, чтобы дети меньше уделяли времени телефону, больше двигались и общались. Это напрямую влияет на учебный процесс, — рассказал Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска.

К новому учебному году педагогический состав в школах сформирован, однако по–прежнему ощущается дефицит кадров. Самыми востребованными остаются учителя по истории, русскому и иностранному языкам, математике, физике, а также учителя начальных классов.

– В этом году по муниципальной программе в город приехали 19 приглашённых педагогов из центральной части России и из Красноярска. В дальнейшем, надеемся, квота будет увеличена, — добавил Андрей Колин.