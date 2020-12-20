Большие перспективы

Фактически эта должность уже выше, чем та, на которую он пришёл в «ННР» некоторое время назад. Алексей считает, что он в самом начале пути и сможет реализовать свой потенциал в полной мере.

Алексей — норильчанин, в этом городе он родился и вырос. После школы окончил политехнический колледж по специальности «Автоматизация технологических процессов», а затем продолжил образование в Санкт–Петербургском государственном университете аэрокосмического приборо-строения. Ещё будучи учащимся колледжа, попал на практику на Надеждинский металлургический завод, где впоследствии шесть лет трудился в цехе контрольно–измерительных приборов и автоматики (КИПиА).

Учиться в среднем специальном учебном заведении Алексей решил осознанно — хотелось поскорее начать работать на производстве. И это неудивительно: выросший в атмосфере уважительного отношения к технике, которую создали дед и отец, Алексей, можно сказать, ещё в детстве определился с выбором будущей профессии. Живой интерес у него всегда вызывали автоматика, электроника, приборы, датчики и системы на их основе. Поскольку это широкая и всеобъемлющая область науки и техники, полученные знания впоследствии позволили без особого труда переквалифицироваться с металлургического производства «Надежды» на ремонтную сферу в горной отрасли «ННР». Тем более на новом месте молодому инженеру предложили более выгодные условия работы.

Участок, где сейчас работает Алексей Давыдов, занимается капитальным ремонтом самоходного дизельного оборудования: это основные и вспомогательные подземные машины — погрузочно–доставочные, буровые, кровлеоборочные, шахтные самосвалы, топливозаправщики и другая техника различных моделей и производителей. Капитальные ремонты этого оборудования производятся только на поверхности. Машины доставляют в цех, моют, чистят и начинают поэтапно разбирать. В обязанности Алексея входит полное техническое сопровождение капитального ремонта на всех стадиях — от планирования, составления дефектных ведомостей, подбора необходимых запасных частей до пусконаладочных работ и контроля дальнейшей эксплуатации после выполненного ремонта.

Работы очень много, говорит Алексей. Современные машины — это уже не просто техника на колёсах: производитель снабжает их большим количеством автоматизированных систем, программируемых контроллеров, модулями ввода–вывода, декодерами и прочей электронной начинкой. В целом всё это должно облегчать управление техникой и обеспечивать безопасность работы. С каждой новой поставкой техники на горные переделы добавляются и дополнительные функции в системах — всё меньше кнопок, всё больше дисплеев с сенсорным управлением. Размеры оборудования управления уменьшаются, объём исполняемых им функций увеличивается — это уже технологическая тенденция.

Необходимо постоянно проходить курсы повышения квалификации, где знакомят с разными видами и системами оборудования, посещать занятия, тренинги и семинары, общаться с инженерами и представителями тех производителей, чья техника работает в Норильске. Поэтому Алексей иной раз оказывается перед выбором: заняться на досуге производственными вопросами или предаться увлечениям? Любимые занятия баскетболом и сноубордом иногда приходится отодвинуть на второй план и заняться в первую очередь решением важных рабочих вопросов.

Алексея полностью устраивает то, чем он занимается в ООО «Норильскникельремонт». Сам он говорит, что ещё не использовал здесь все свои возможности. Работы много, и она очень интересная. Возвращать к жизни изрядно потрёпанную тяжёлой подземной работой технику — дело благодарное. Особенно когда на одной площадке в цехе можно увидеть только что поступившую на ремонт из–под земли видавшую виды машину, а рядом — свежевыкрашенную отремонтированную технику, готовую к работе.

Наш герой считает, что у его участка капитального ремонта СДО большие перспективы, обусловленные как важностью выполняемой работы, так и прогрессивными стандартами производства, которых придерживаются коллеги.

Творческие приёмы и стремление к усовершенствованию технологии и организации процессов производства являются в подразделении хорошим стимулом, мотивирующим к созданию передового подхода к рабочему процессу.