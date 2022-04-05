Большинство опрошенных студентов Норильского медицинского техникума хотят работать в родном городе

- Порядка 70% выпускников этого года выразили готовность остаться и работать в лечебных учреждениях Норильска. Некоторые уже знают, куда конкретно пойдут после окончания техникума, - пояснил Коба Кавтеладзе.

Со студентами последнего курса этого профессионального образовательного учреждения также встретились заместитель министра здравоохранения Красноярского края Александр Украинцев, главные врачи Норильской стоматологической поликлиники, межрайонной поликлиники № 1, детской поликлиники. Такие встречи позволяют выпускникам узнать об условиях работы из первых уст, задать все интересующие их вопросы, а руководителям учреждений – присмотреться к молодым специалистам.

Укомплектованность лечебных учреждений Норильска врачами составляет 61,8%, со средним персоналом дело обстоит чуть лучше – 81,2%.

Новые кадры пополнят в основном поликлиники – так называемое первичное звено здравоохранения, модернизацию которого предусматривает специальная программа, куда входят и мероприятия по обеспечению поликлинической сети специалистами.

Также на северные территории распространяется действие программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». И для медиков, готовых приехать на работу в Норильск, действуют дополнительные меры поддержки, предусмотренные муниципальными программами.