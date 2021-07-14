Большинство заявлений на выплату школьникам будут сформированы автоматически

Как пояснили в Пенсионном фонде России, большинство заявлений будут сформированы автоматически и появятся в личных кабинетах граждан на портале Госуслуг. Для завершения оформления этого единовременного пособия останется только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на её дальнейшую обработку.

При заполнении заявления необходима следующая информация: ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подаётся заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты для зачисления средств. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны, родители смогут скорректировать информацию.

Приём заявлений откроется 15 июля и продлится до конца октября. Также оформить выплату можно во всех клиентских службах Пенсионного фонда.